Vrhovni sud je nakon osam propalih pokušaja konačno dobio kandidatkinju koja bi mogla biti na čelu te institucije a to je Valentina Pavličić.

Najkasnije za dvije sedmice biće održana Sudskog savjeta na kojoj će biti imenovan čelnik Vrhovnog suda, najavio je u emisiji “Link” na Radiju Crne Gore ministar pravde Bojan Božović.

Kako je kazao ovo je odličan korak za ulazak u Evropsku uniju da Vrhovi sud konačno izađe iz vd stanja.

“Kontaktirao sam predsjednika Sudskog savjeta i trebalo bi da za najkasnije dvije sedmice razgovara na ovu temu i nećemo vršiti pritisak samo podsjećamo da je rješavanje ovog pitanja jedno od ključnih za naš evropski put. Predvidjeli smo da do kraja godine imamo predsjednicu ili predjednika Vrhovnog suda i nadam se da smo blizu ostvarenja cilja”, rekao je Božović.

“Ovo je pokazalo da je opravdana odluke Vlade da prihvati preporuke Venecijanske komisije i da kroz IBAR zakone i mi konačno sredimo to pitanje. Nakon 2018. godine smo blizu faze da imamo predsjednicu i mo smo ukazali da se izbor može vršiti transparentno i bez pritisaka izvršne vlasti. Mi se nijesmo miješali, a sve preporuke Venecijanske komisije su išle ka tome da se izvršna vlast distancira što ova Vlada i radi”, istakao je Božović.

Govoreći o femicidu kazao je da moramo da uložimo napore u jačanju prevencije i kaznene politike za počinioce femicida, jer su do sada kazne bile blaže nego što bi trebalo, čak i ispod zakonskog minimuma.

“Razmatramo razradu već postojećeg člana 144 Krivičnog zakonika kojim je propisano da se ubistva članova porodice koji su prethodno zlostavljani, kao i ubistva djece i trudne žene svrstava u teška ubistva, a kazna je od 10 godina do dugotrajnog zatvora. Mi već imamo oblik o kojem govorimo nego je problem u nečemu drugom, a to je blaga kaznena politika koja je dovodila do ovoga što se dešava”, ukazuje Božović.

Kako navodi izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika dodatno će razmotriti sve ovo, ali je problem, kako ističe mnogo dublji.

“Dodatno se to neće riješiti dopunama Krivičnog zakonika jer je u postojećoj legislativi bilo moguće da se drugačije postupa. Saradnja mora biti jača između institucija i mnogo stroža kaznena politika na nasilje generalno”, naveo je Božović i rekao da su do sada kazne bile takve da je to zapravo ohrabrivalo nasilnike.

“Tragična je statistika i mislim da trebao mnogo više da napora da uložimo na sistem prevencije i kaznenu politiku u koja je bila blaža nego što bi trebalo. Išla je nekad čak i ispod zakonskog minimuma”, ističe Božović.