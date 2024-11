"Usuđujem se da kažem da se Viši sud u Podgorici uopšte nije unosio i nije upuštao u stvarnu ocjenu i analizu dokaza, odnosno sadržinu stanja stvari koje egzistira u spisma predmeta."

Advokat Damir Lekić, branilac Rada Vojvodića, jednog od okrivljenih za šverc 2,5 tona kokaina, ocijenio je da je potvrđivanje te optužnice "velika sramota" i da "nažalost oslikava loše stanje u kojem se nalazi sudstvo".

On se oglasio nakon što je saopšteno da je potvrđena optužnica protiv Vojvodića, Milovana Burića, Zorana Kovačevića, Nenada Novovića, Nedeljka Brkana i Zorana Drešića, koje Specijalno državno tužilaštvo tereti za šverc 2,5 tone kokaina i 59 kilograma metamfetamina.

"Usuđujem se da kažem da se Viši sud u Podgorici uopšte nije unosio i nije upuštao u stvarnu ocjenu i analizu dokaza, odnosno sadržinu stanja stvari koje egzistira u spisma predmeta. Da nije tako odlučio bi drugačije, što ne kažem zarad svoje volje, već samo i isključivo na osnovu poštovanja zakona. Konkretno u odnosu na okrivljenog Rada Vojvodića ne postoje dokazi u spisima predmeta iz kojih bi eventualno proizilazilo da je isti osnovano sumnjiv za izvršenje bilo kojeg krivičnog djela. Činjenica je da se ovaj krivični postupak bazira isključivo na spornom materijalu koji je pribavljen posredsvom SKY ECC aplikacije. Činjenica je da drugih dokaza osim ovog spornog materijala nema. A takođe je činjenica da okrivljeni Rade Vojvodić nikada nije koristio telefon koji posjeduje ovu SKY ECC aplikaciju, a koja činjenica po njihovom kazivanju nije sporna čak ni za Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, kao ni za Viši sud u Podgorici", kazao je on.

Advokat istiće da je jedina nesreća okrivljenog Vojvodića ta što je on školovani međunarodni mornar, odnosno pomorac i da se nalazio na listi posade kao pomorac na brodu u vremenu koje je sporno po materijalu pribavljenom posredsvom SKY ECC aplikacije.

"Činjenica je i ta što su vlasti Australije povodom ovog događaja već preduzimali sve neophodne mjere i radnje, ali one u odnosu na bilo koga od okrivljenih, pa ni u odnosi na okrivljenog Rada Vojvodića nisu rezultirale viđenjem bilo kakvog krivičnog postupka pa ni onog koji se odnosi na njegovu početnu fazu, a ipak se radi o policiji i državnom tužilaštvu koji imaju višestruko veće resurse i mogućnosti u odnosu na našu policiju i Specialno državno tužilaštvo Crne Gore", napisao je Lekić.

Advokat ističe da je fakat da se okrivljeni Vojvodić pominje kroz komunikaciju sa drugim okrivljenima, ali tvrdi da je to "na svega par minornih i zanemarljivih mjesta".

"A radi se o materijalu koji sadrži desetine hiljada stranica. Ali to nije njegova ni krivica ni volja. Očigledno je zloupotrijebljen iz nekog razloga za račun drugih, ako se uopšte i može reći da je ova kominikacija pouzdana i tačna, što nije slučaj, a što će vrijeme i pokazati".

"Pa takva komunikacija ne može poslužiti ni kao dokaz za kompromitaciju te osobe o kojoj te druge dvije osobe razgovaraju".

"Ako bi se uzelo u obzir drugačije to bi se smatralo apsurdim. Jer jedna osoba drugoj osobi može slučajno ili pak namjerno reći o trećoj osobi šta god želi pa čak i čistu neistinu, kao npr. da je ta osoba ubila nekog, a da se ona u vremenu tog ubistva nalazila na potpuno drugom mjestu, iz čega se uočava i sama apsurdnost da se ovakva posredna komunikacija može koristiti kao dokaz protiv nekog o kome se govori u razgovoru, a što prepoznaje i naše pravo pa ovakvu komunikaciju smatra nepouzdanom i naziva je 'rekla-kazala', a što se može uvrsiti u razgovore kao što su to npr. ogovaranje, gradske i čaršijske priče, razgovore u kuloarima itd. Na ovakav način bi svako mogao da bude uhapšen, pritvoren i procesuiran, te same sudije koje su donijelu odluku da se potvrdi ova optužnica i to širenjem između dvije osobe neistinitih informacija o njima, a sa kojima neistinitim informacijama oni nemaju bilo kakve veze. Nadao sam se da će to sud da prepozna, svakako je to bila njegova obaveza, ali nažalost nije, pa ovakvo njegovo postupanje samo oslikava njegovo loše stanje, slabost i nedostatak hrabrosti za rad, jer se očigledno nije previše unio u spise predmeta, a ako jeste onda je to u konkretnom slučaju još upečatljivije jer tada potpuno neselektivnim prihvatanjem 'svega i svačega' što mu servira Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, pa i nezakonitog materijala koji ne može da se koristi kao dokaz, odnosno koji se ne primjenjuje i inače ne koristi kao dokaz u krivičnom postupku i slično, zapravo sam sebe čini slabim i lošim, budući da je i te kako dobro upoznat o ovome o čemu sam govorio, jer su to elementarne osnove dokaznog prava", napisao je Lekić.