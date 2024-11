Carević tvrdi da je Novović sve izmislio, jer je dobio otkaz.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Dejan Novović (43) podnio je kotorskoj policiji krivičnu prijavu protiv vlasnikA građevinske kompanije "Carinvest" Marka Bata Carevića optužujući ga da ga je jutros u kancelariji na kamenolomu u grbaljskom mjestu Krimovica davio i udario šamar, pišu Vijesti.

On kazao da ima ljekarski nalaz Kliničkog centra u Kotoru potvrđuje da ima povrede od davljenja, prenose Vijesti.

U nalazu, koji je dostavljen "Vijestima", ali i kotorskoj policiji se navodi da je u "predjelu desne strane vrata vidan otok sa crvenilom i trakastim modricama, dok su na lijevoj strani crvenilo i otok blaži, i da je lijevom obrazu ogrebotina - te da je došlo do nasilja uz primjenu snage". Tako stoji u nalazu, a o svemu je obaviještena policija.

U krivičnoj prijavi detaljno je opisao šta se jutros oko sedma časova dogodilo u kancelariji na kamenolomu u Krimovici. On je, kako tvrdi zaposlen na mjestu rukovaoca građevinskih mašina, te da nema stalno zaposlenje, a angažovan je tri godine u kompaniji "Carinvest".

Tvrdi da je bio pozvan da dođe na kamenolom od strane Carevićevog zeta M.R, koji je rukovodioc u toj firmi, te da će umjesto angažmana na gradilištu na Slovenskoj plaži raditi tog dana na kamenolomu.

"Kada sam došao u kancelariju Carević me napao da vršim pobunu među radnicima, da sam ispričao da mi je dnevnica 80 eura, pa ostali traže da im se isto toliko plati. Tada je nasrnuo na mene i uhvatio me rukama za vrat da me guši, jer sam mu rekao da to nije istzina. Njegov je zet ustao i stao između nas dvojice, ja sam uspio da maknem ruke Carevića, ali me je on ponovo uhvatio i gušio. Kada sma ga odgurnuo, rukom je zamahnuo i ošamario me, praveći mi ogrebotinu. Rekao sam im da ću sve prijaviti nadležnima. On mi je rekao da sam dobio otkaz i da se više ne pojavljujem“, kazao je "Vijestima" Novović.

Carević je "Vijestima" kazao da je Novović sve izmislio, jer je dobio otkaz.

"Nisam ga očima vidio, a kamo li ga udario ili davio. To je njegov doživljaj i izmišljanje, jer je dobio otkaz zbog lošeg rada. On je bio povremeno anagžovan. Ko zna sa kim se on tukao i svađao. Ja ga ohrabrujem da ode u policiju i prijavi, jer je on njima dobro poznat, kao i Višem sudu zbog svojih krivičnih djela“, kazao je kratko Carević, pišu Vijesti.