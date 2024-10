"Ovo je montirani politički proces. Vjerujem da će i ova optužnica, kao i prethodne tri krivične prijave protiv mene, biti odbačene. Odbraniću svoju čast”, kazao je Veljović u odbrani.

Bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović kazao je juče da se protiv njega vodi montiran, politički proces i da nije pomogao Aleksandru Mrkiću da švercuje cigarete, prenose Vijesti.

Saopštio je to na početku suđenja u podgoričkom Višem sudu, gdje se tereti zbog stvaranja kriminalne organizacije i zloupotrebe službenog položaja.

Pred specijalnim vijećem, kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević, okrivljeni Veljović je iznio odbranu, ali nije htio da odgovara na pitanja Specijalnog državnog tužilaštva.

Oni ga terete da je povjerljivim informacijama pomagao navodnom šefu kriminalne organizacije Aleksandru Mrkiću da švercuje cigarete.

Veljović je odbacio navode tog akta - da je pomogao Aleksandru Mrkiću da švercuje cigarete. Kazao je da su ga starješine obavještavale da su u toku zapljene cigareta, a da ih je on podržao da akciju dovedu do kraja, prenose Vijesti.

Izjavio je da nikada nije koristio kriptovani telefon.

“Razumio sam optužnicu. Ne priznajem krivicu. Ne priznajem krivično djelo. Ovo je montirani politički process. Vjerujem da će i ova optužnica, kao i prethodne tri krivične prijave protiv mene, biti odbačene. Odbraniću svoju čast”, kazao je Veljović u odbrani.

Osvrćući se na navode optužnice, konstatovao je i da optužnica protiv njega ne sadrži nijedan pravno valjan dokaz.

“Niko od svjedoka tužilaštva me nije teretio u svom iskazu za bilo koju krivičnu radnju. Nisam zloupotrijebio službeni položaj i nisam član kriminalne organizacije. Ne poznajem nikog od optuženih osim Aleksandra Mrkića, kao što poznajem ogroman broj ljudi u Crnoj Gori. Odgovorno tvrdim da sa Mrkićem nisam imao nikakve poslove koji bi podrazumijevali bilo kakav vid saradnje. Rekao sam da Aleksandra Mrkića poznajem. On je imao fabriku cigareta. Mojkovčanin je kao i ja. U tu fabriku nikad nisam ušao. O toj porodici imam fino mišljenje. Poznavao sam ga kao čovjeka koji se bavio biznisom. Da sam znao da Mrkić ima neke nedozvoljene aktivnosti, prekinuo bih kontakt. Naša komunikacija je bila građanska. Popili smo kafu na Žabljaku kada sam bio sa porodicom. Pitao sam ga što ne završava hotel na Žabljaku. Mrkić mi je rekao da nema novca. Znao sam da gradi neko etno selo u Nikšiću, da se bavi turizmom, ali nikada nijesam bio tamo”, rekao je Veljović.

Dodao je da je ranije provjeravana Mrkićeva fabrika cigareta u Mojkovcu i da su nakon tri godine “papiri vraćeni”.

Odgovarajući na pitanja svog branioca, advokata Nikole Martinovića, rekao je da kod njega nikada unaprijed nije dolazio plan aktivnosti rada kriminalističke policije, prenose Vijesti.

“To nije bilo u opisu mog posla direktora Uprave policije. Dnevne operativne aktivnosti su bili na nivou Centara bezbjednosti. Nikada to nije bila moja zona odgovornosti. Nikada kao direktor Uprave policije nijesam dobio izvještaj i operativne podatke. Podatke koje sam dobijao, bili su saopšteni na kolegijumu kada nas je starješina upoznavao sa ranije realizovanim akcijama. Po sistematizaciji posla nijesam dobijao plan aktivnosti koje su u toku ili koje su se planirale. Ni kao savjetnik predsjednika države za bezbjednost ovo nije bilo u mojoj nadležnosti”, rekao je Veselin Veljović.



Govoreći o dvije akcije zapljene veće količine cigareta od Predraga Veljića i Bubanje, kazao je da je podržao kolege da se akcija do kraja sprovede.

“Nemam šta da krijem. Dobrovoljno sam dao šifre za mobilni telefon i kompjuter. Nikada nijesam imao kriptovani telefon. Ne poznajem Muja Nikočevića, nikada ga nijesam vidio. Ni sa Predragom Veljićem nijesam imao kontakt. Kada je bila velika zapljena cigareta, ja sam podržao kolege u toj aktivnosti. U MUP-u sam radio do 17. decembra 2020. godine, a narednog dana prešao na novo radno mjesto - savjetnik za bezbjednost predsjednika države. Dakle, nakon 17. decembra, kada je bio moj posljednji radni dan u policiji, nijesam ostvarivao bilo kakve profesionalne kontakte sa pripadnicima policije”, rekao je Veljović.

Odgovarajući na pitanja svog branioca, advokata Danila Mićovića, rekao je da nije imao saznanja da je 22/23. decembra 2020. godine sudija za istragu donio naredbu za pretres kuće Muja Nikočevića.

“Ni kao direktor Uprave policije, ni kao savjetnik predsjednika države, nijesam imao komunikaciju sa sudijama za istragu, kao ni sa tužiocima i policijom”, naveo je u odbrani Veljović.

Na pitanja predsjednice vijeća, sutkinje Vesne Kovačević, okrivljeni Veljović je naveo da je razgovarao sa Aleksandrom Mrkićem u vezi njegove fabrike cigareta u Mojkovcu, navode Vijesti.

“Rekao mi je da proizvodi tri brenda cigareta, da uredno plaća porez državi, da isplaćuje plate radnicima. To je razgovor u građanskoj formi. Nijesam bio upoznat da li ima magacin u Luci Bar. Zamjerao sam mu što ne završava hotel na Žabljaku. Nikada me nije pozvao telefonom u vezi Bulatovića, Bubanje…nakon što su uhapšeni. Mene nije pozvao Aleksandar Mrkić da utičem ili intervenišem kod glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića ili specijalnog tužioca Saše Čađenovića nakon hapšenja Bubanje, Bulatovića i ostalih”, naveo je Veselin Veljović u odbrani.

Okrivljeni Nikola Mrkić u odbrani je rekao da ne priznaje navode optužnice.

“Nijesam član bilo koje kriminalne organizacije, ni političke. Ne znam od čega da se branim. Nigdje nijesam bježao. Otišao sam u policiju i dao izjavu u tužilaštvu, sarađivao sam i odgovarao na sva postavljena pitanja. Imao sam poslovnu saradnju sa optuženim Predragom Veljićem. Optuženog Muja Nikočevića poznajem, igrali smo košarku u osnovnoj školi na Koniku. Nijesam koristio kriptovani telefon. Nikome nijesam prenosio poruke, posebno ne kriminogene poruke. Nikada se nijesam bavio prodajom cigareta. Nijesam bio zaposlen u firmi koja se bavila prodajom cigareta. Moja firma se nikada time nije bavila, već građevinom. Moj brat Aleksandar, uvjeren sam da se nikada nije bavio švercom. Moj brat nije vlasnik firme ‘Montenegro tabako’. On ima dosta firmi u inostranstvu. Ne znam čija je to firma i na koji način bih ja to mogao da znam. Nikada mi nije rekao brat da ako mi nekada nešto zapne, da će mi pomoći Veselin Veljović”, izjavio je u odbrani Nikola Mrkić.