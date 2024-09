U Odsjeku za zaštitu svjedoka Uprave policije sistematizovana su 34 radna mjesta, a trenutno je popunjeno 30 radnih mjesta.

Prema podacima Uprave policije, ove godine sprovođene su mjere zaštite u četiri programa zaštite svjedoka, prema četiri lica, i to u predmetima koji su u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). Sve to se radi shodno nadležnostima policije koje su definisane Zakonom o zaštiti svjedoka. Od svega toga, dva programa zaštite sprovode se u saradnji s partnerskim službama. To pokazuju podaci koje je Vlada dostavila Evropskoj komisiji, prenosi RTCG.