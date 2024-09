Kaže da su oba postupka zakazana za srijedu, 11. septembar, u zgradi "Limenka".

Izvor: MONDO

Predsjednik Nezavisnog sindikata policije Igor Rmandić saopštio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova protiv njega pokrenulo dva disciplinska postupka koja su, kako navodi, u vezi sa obavljanjem sindikalne aktivnosti. Tvrdi da se time "pokušava ugušiti" rad sindikata na čijem je čelu.

"Za 11,00 časova je zakazan disciplinski postupak gdje mi se na teret stavlja to što sam kao predsjednik sindikata dao izjavu za medije o stanju u policiji. Meni a i svim drugim predstavnicima sindikata se na ovaj način zabranjuje komunikacija sa medijima, ugrožava se pravo na rad i meni i vama. Ukoliko budem oglašen krivim, to će biti jasna poruka svim drugim sindikalcima da je kontakt i davanje izjava ili informacija medijima strogo zabranjeno i kažnjivo", navodi on.

Kaže da je drugi disciplinski postupak zakazan za 14.30 časova i da se tiče dešavanja na protestu ispred MUP-a u septembru 2023. godine, kada ih je, kako kaže, "verbalno, a umalo i fizički napao" tadašnji resorni ministar Filip Adžić. Pojasnio je da mu se na teret stavlja da je uvrijedio Adžića.

"Obzirom da se jedan postupak tiče nesmetanog rada medija, a da su o pomenutom protestu izvještavali svi mediji u Crnoj Gori, molim Vas da ispratite oba ročišta i svojim prisustvom i izvještavanjem date doprinos slobodi govora koja se očigledno pokušava ugušiti", zaključio je Rmandić u saopštenju dostavljenom medijima.