Ljekar N. T. uhapšen je zbog sumnje da je ugrozio sigurnost svog kolege, rukovodioca kotorske Hitne medicinske pomoći, doktora Jovana Milovića i to dok je ovaj, sa medicinskim timom, pokušavao da pomogne njegovoj supruzi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi.

Izvor: MONDO/Miloš Miranović

“Po nalogu dežurnog tužioca ovog tužilaštva lišen je slobode N. T. iz Kotora zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, na štetu J. M. iz Kotora i uz krivičnu prijavu sproveden na saslušanje u ovo tužilaštvo. Predmet se nalazi u fazi izviđaja i preduzimaju se radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti predmetnog događaja bitnih za donošenje odluke”, odgovorila je juče “Vijestima” portparolka Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, tužiteljka Tijana Čelanović na pitanja poslata u petak.

Iz tog tužilaštva nijesu listu odgovorili da li su analizirali i to je li incident uticao na kašnjenje pravovremenog odgovora, odnosno dolaska iste te ekipe HMP Kotor na poziv za pomoć životno ugroženom pacijentu u Nalježićima, koji je umeđuvremenu preminuo, kako pišu Vijesti.

Ranije juče, nekoliko sati prije nego je od njih stigao odgovor, N.T. je u telefonskom razgovoru kazao “Vijestima” da nije napao kolegu, već da su samo “vodili žučnu raspravu u medicinskom smislu”.

Ekipa Hitne medicinske pomoći iz Kotora i njen rukovodilac napadnuti su i ometani prilikom intervencije i pružanja pomoći u saobraćajnoj nesreći povrijeđenoj osobi, 13. avgusta u Kotoru, i to od strane drugog zdravstvenog radnika - ljekara specijaliste, a koji je i sam nekada radio u Hitnoj pomoći. Uprkos ovim nesvakidašnjim okolnostima, verbalnom napadu i prijetnjama njihovoj ekipi, a koje je N.T. uputio pred više svjjdoka, ni Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (ZHMP), ni Uprava policije nisu javnost obavijestili o tom događaju.

Doktor Milović “Vijestima” je ispričao da je 13. avgusta bio dežurni ljekar u Hitnoj toj službi i da ga je u 8.36 časova na univerzalni telefon 124 pozvao kolega i prijavio da mu je supruga pala sa motocikla na tzv. trećem putu u Dobroti.

“Pitao sam ga šta se dešava, očekujući da će mi ukratko saopštiti stanje pacijenta i njegove povrede kako bi naša intervencija bila što efikasnija, na što je on odmah krenuo sa najtežim uvredama i prijetnjama tipa - ‘Da si došao odmah, razbiću te, ko si ti da pitaš šta se dešava sa ženom!’. Od N. T. nisam dobio nikakve infromacije o stanju njegove supruge, pa sam prekinuo poziv i sa dežurnom ekipom HMP Kotor hitno se uputio na lice mjesta”, istakao je dr Milović.

Kazao je da je u tom momentu ponovno zazvonio univerzalni telefon 124, koji je pozvala patronažna sestra Doma zdravlja Kotor i obavijetstla ih da je u grbaljskom selu Nalježići, tokom primanja terapije, jedna žena prestala da diše i da joj treba pomoć. Milović joj je odgovorio da kreću ka povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći, koja je bila u blizini, a odmah potom i za Nalježiće.

Dolaskom na mjesto gdje se dogodila saobraćajna nezgoda, Milović je rekao da su on i ekipa HMP zatekli povrijeđenu žensku osobu kako leži na asfaltu, jauče i žali se na bolove, te su odmah krenuli da joj ukazuju pomoć.

Međutim, suprug povijeđene, koji je takođe bio na licu mjesta, odmah je navodno verbalno napao ljekara, pitajući ga “gdje ste do sada, ti bajni specijalista urgentne medicine, ti šefe Hitne!”, kako prenosi Vijesti.

Milović tvrdi da je N. T. bio agresivan dok je on pokušavao da pomogne povrijeđenoj, da mu se unosio u lice, najgrublje ga vrijeđao, prijetio mu i sprečavao da on i ekipa efikasno i br6zo pruže potrebnu pomoć.

Ističe i da im nije dozvolio da na propisani način, zbog sumnje da bio joj mogla biti povrijeđena kičma, njegovu suprugu podignu i polože na spinalnu dasku za imobilizaciju, već je to učinio sam, uhvativši je u predjelu stomaka i sam je prenijevši na dasku.

Milović tvrdi da je doktor, dok je ekipa nastavila sa postavjanjem “head blockera” i imobilizacijom glave i vrata povrijeđene, nastavio da ga najgrublje vrijeđa i prijeti mu da će ga ubiti, nakon čega ga je i pljunuo u lice.

Dalju eskalaciju napada spriječila je intervencija policajca koji je bio na mjestu nesreće i koji je N. T. udaljio od Milovića i kazao mu da “ne može tako da se ponaša, pa da je Milo Đukanović”.

Tek nakon toga je ekipa HMP unijela je povrijeđenu u vozilo hitne pomoći i odvezla je na dalje liječenje u kotorsku bolnicu.

“Sve vrijeme dok smo pokušavali da pomognemo njegovoj supruzi, doktor N. T. me je na najgrublji način vrijeđao, prijetio mi i ometao da propisno obavim tu intervenciuju. To je radio iako sam ga više puta upozorio da to ne čini, kao i da nam ne troši dragocjeno vrijeme, jer imamo i drugi aktuelan poziv za pomoć ženi kojoj je pozlilo u Nalježićima”, ispričao je “Vijestima” dr Milović.

On je dodao da “pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću” stoji iza svega što je rekao, kao i da su incident svjedočili svi ostali članovi ekipe HMP Kotor, policajac, kao i desetak građana koji su se tu zatekli.

Nakon što su hitno prevezli povrijeđenu do bolnice i tamo je predali kolegama na dalji tretman, Milović je rekao da se sa ekipom ekspresno uputio ka Nalježićima.

“Gdje sam, nažalost, mogao samo da konstatujem smrtni ishod kod te pacijentkinje, a o kome nas je obavijestila patronažna sestra”.

Milović je u prijavi koju je kotorskoj policiji podnio protiv doktora N. T. zbog napada, prijetnji, vrijeđanja i sprečavanja u pružanju pomoći povrijeđenom, a koju je on proslijedio i “Vijestima”, naveo da je sa ekipom kasnio u dolasku u Nalježiće “10-15 minuta zbog ometanja i zadržavanja na terenu od strane doktora N. T. jer me je isti ometao u vršenju službene radnje - pružanju hitne medicinske pomoći licu koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći”.

On je “Vijestima “kazao i da se nakon povratka iz Nalježića osjećao loše i da je imao zdravstvenih tegoba, koje su mu nakon smjene i konstatovali u kotorskoj bolnici.

“Za 15 godina moje karijere u urgentnoj medicini, ja ovako nešto još nisam doživio. Sretao sam u ovom poslu razne ljude i nailazio na razne njihove rekacije, ali ovako nešto i to još od kolege po struci - ljekara koji je nekada i sam radio u Hitnoj pomoći, nikada nisam iskusio”, kazao je Milović.

Dodao je da je o svemu nakon incidenta telefonom obavijestio direktora ZHMP Crne Gore dr Vuka Nikovića koji mu je, kaže, poručio da “on lično i Zavod stoje iza svih procesnih radnji koje sam preduzeo”.

Međutim, iako se incident desio prije sedam dana, te iako su iste večeri bili obaviješteni da Milović mora ići na bolovanje i da HMP u Kotoru privremeno ostaje bez jednog ljekara i da mu se mora naći zamjena, Niković i ZHMP nisu javnost informisali o napadu drugog medicinskog radnika na njihovu ekipu u Kotoru.

Incident se dogodio istog dana kada se Niković sastao sa direktorom Uprave policije Zoranom Brđaninom i sa njim, kako je tada saopšteno, “razgovarao o problemima u radu sa kojima se suočavaju zdravstveni radnici Hitne medicinske pomoći, prouzrokovani sve češćim napadima na zaposlene”.

Direktor ZHMP Crne Gore dr Vuk Niković “Vijestima” je kazao da o spornom događaju u Kotoru Zavod “nije zvanično obaviješten kao institucija kako bi se preduzele zakonske procedure i napravio uvid u dešavanje spornog dana”.

“O dešavanju sam obaviješten telefonskim putem od strane odgovornog doktora jedinice HMP Kotor koji se trenutno nalazi na privremenoj spriječenosti za rad (bolovanju). Informacije koje sam dobio danas (nedjelja) nezvanično od zaposlenih, govore da je ekipa policiji prijavila lice koje je ometalo pružanje hitne medicinske pomoći. Ostale radnje policija sprovodi po službenoj dužnosti kao i Tužilastvo koje će se odrediti o kvalifikaciji djela. O istim će očekujem, Zavod biti upoznat i zvanično”, kazao je Niković.

Nije direktno odgovorio na pitanje da li je činjenica da je njihovu ekipu u Kotoru napao i ometao drugi medicinski radnik razlog zašto ZHMP o ovom incidentu nije obavijestio javnost, te da li će ZHMP od Ljekarske komora tražiti njenu reakciju prema tom doktoru.

“Vrlo vodeći računa da se sve sprovede u zakonskim okvirima, nakon uvida u cjelokupno dešavanje ZHMP će sprovesti procedure kao i do sada, kako bi se utvrdile relevantne činjenice”, poručio je Niković.

On je dodao da će se izvršiti analiza da li je zbog tog napada i ometanja ekipa HMP Kotor tog dana naknadno kasnila 10 -15 minuta na intervenciju u Nalježićima gdje je u međuvremenu nastupio smrtni ishod kod tamošnje pacijentkinje.

“Analiza cjelokupne sporne situacije će se sprovesti kroz rad zaštitnika prava pacijenata do koga još uvijek nije stigla pritužba u vezi sa događajem smrtnog ishoda i kašnjenja u pružanju hitne medicinske pomoći. Svaki dosadašnji fizički i verbalni napad na ekipu ZHMP je evidentiran od strane policije, pokrenute su istražne radnje, a kako nezvanično saznajem i u ovom slučaju koji se desio 13. avgusta”, kazao je Niković u subotu.

"Samo sam im pomagao"

Ljekar kojeg kolega optužuje za napad, juče ujutro je, u telefonskom razgovoru, negirao sve optužbe doktora Milovića, tvrdeći da ga nije napao, vrijeđao, niti ga sprečavao da radi svoj posao.

"Ne želim komentarisati, jer nije bio napad. Pogotovo ne kolege. Nisam ga ni vrijeđao, ni sprečavao da radi, samo smo imali žučnu raspravu u medicinskom smislu", kazao je on.

Upitan da li je ekipu Hitne pomoći onemogućio da prenesu njegovu suprugu na dasku za imobilizaciju, kazao je da to nije učinio, već da im je samo pomagao: "Uradili smo to zajedno - ja, doktor Milović, tehničarka i vozač. Samo sam pomagao".

Tvrdi i da ga policajac nije udaljio od doktora Milovića, niti sa mjesta saobraćajne nezgode.