Službenici Regionalnog centra granične policije ,,Sjever,, - Stanice granične policije I Pljevlja, su sprovodeći redovne aktivnosti u cilju suzbijanja krijumčarenja ljudi, lišili slobode jedno lice u Pljevljima.

Službenici Stanice granične policije su na putnom pravcu Pljevlja – Metaljka u mjestu Boljanići, zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo taksi udruženja iz Bijelog Polja kojim je upravljao E.T.(53) iz Bijelog Polja.

E.T. je u vozilu prevozio tri lica - migrante, u pravcu državne granice sa Bosnom i Hercegovinom.

Nakon prikupljenih obavještenja od ovih lica, po nalogu tužioca E.T. je lišen slobode i njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Od E.T. je privremeno oduzet mobilni telefon kao i putničko motorno vozilo marke VW passat, radi daljih Kriminalističkih vještačenja.