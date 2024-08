Pravosnažno su oslobođeni svi optuženi u takozvanom predmetu “Grahovo”, koji su se teretili da su državnu imovinu vrijednu više od 10 miliona eura, prodali za nešto više od 400.000 eura.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Presudom Apelacionog suda stavljena je tačka na proces koji je u javnosti odjeknuo nakon što su 2016. godine uhapšeni bivši direktor zemljoradničke zadruge Grahovo Milivoje Živković, bivši predsjednik te mjesne zajednice, načelnik Uprave za nekretnine u Nikšiću, jedan advokat, službenica Uprave za nekretnine, službenica Zemljoradničke zadruge…

Prema navodima optužnice, zemljište nekadašnje Zemljoradničke zadruge “Grahovo”, površine 5.771.458 kvadratnih metara, prodato je ruskim investitorima čiji su vlasnici Ilija Olkov i Artem Lavrišev, odnosno kompaniji “Grahovo medical centar” 6. septembra 2007. godine za 53.626 eura. To je, kako piše, učinjeno na osnovu odluke skupštine Zemljoradničke zadruge “Grahovo”...

Iz Apelacionog suda, međutim, podsjećaju da u toku prvostepenog postupka nije dokazano da se radi o državnoj imovini.

“Viši sud pravilno konstatuje da se u citiranim aktima ne pominje društvena svojina, niti pak da zadruga koristi i posluje sredstvima, zemljištem ili objektima koji su u društvenoj ili državnoj svojini. Naprotiv, u pomenutom ugovoru i pravilima govori se o sredstvima, konkretno nepokretnoj imovini zadruge, koja su nastala poslovanjem zadruge i koja predstavljaju osnivački kapital za poslovanje zadruge... Iz dopisa Državnog arhiva Crne Gore proizilazi da su i prije 1954. godine postojali ugovori kojima je Zadruga ‘Grahovo’ u svoje ime kupovala nepokretnosti od fizičkih lica, pa kako ni Uprava za nekretnine CG ne posjeduje bilo kakvu evidenciju za upis imovine nakon Drugog svjetskog rata do 1957. godine, pa ni za imovinu evidentiranu u KO ‘Grahovo’ i KO ‘V.’ koja je upisana na zadrugu, to je pravilan zaključak prvostepenog suda da se radilo o zadružnoj, a ne o društvenoj svojini”, piše u presudi.

Advokat Milan Vojinović iz Nikšića, za “Vijesti” je analizirao je kompletnu aferu “Grhovo”: od hapšenja, preko sudskog postupka i konačno do oslobađajuće presude.

“Sunovrat crnogorskog pravosuđa počeo je mnogo ranije, ali je između ostalog doživio potpuni krah vođenjem krivičnog postupka poznatog kao ZZ Grahovo, odnosno Grahovo medical centar. Ovo je moje mišljenje koje ne mora da bude tačno, a kao sudija i advokat proveo sam više od 35 godina, pa iz iskustva to mogu da kažem. Pohapšeni su i strpani u zatvor nevini ljudi... Uhapšeno je 12 okrivljenih, a ja sam postupao kao branilac pok. Živković Milovoja, Bošković Zdravka, Milović Vasiljke, Milović Ranke, Bulajić Suzane i Slobodana Popovića”.

Advokat je rekao da je njihovo hapšenje izazvalo teške posljedice po njih - jer su oboljeli, a Milivoje Živković je preminuo u novembru 2023. godine i nije dočekao okončanje postupka.

“Uža i šira porodica nije mogla shvatiti o čemu se radi jer je ZZ Grahovo prije 2007. godine, kada je zaključen Ugovor o kupoprodaji, poslovala sa gubicima, a radnici nijesu primali plate šest - sedam godina, a optužnica je podnijeta 5. marta 2016. godine i okrivljenima je stavljeno na teret da su prodali imovinu vrijednu 10.482.394,30 eura, da je površina prodate imovine bila 7. 559572 m2, zatim su uslijedila, moram da kažem, nekorektna saopštenja sredstava informisanja... Nikoga nije interesovalo šta ti ljudi osjećaju i kako pod teretom žive, te da li imaju sredstava od Grahova do Podgorice i nazad. Zatim je uslijedio dugotrajan proces, pa su pojedini vještaci procjenjivali ruševinu hotela na skoro milion eura, zemljište i šumsku masu na milion dvjesta - trista hiljada, izmijenilo se osam vještaka. I ko zna do kada bi to trajalo da predmet nije došao kod sudije Nenada Vujanovića, koji je vrlo brzo shvatio suštinu spora i donio oslobađajuću presudu... koja je potvrđena od strane Apelacionog suda”, kazao je Vojinović, kako prenose Vijesti.

On je rekao da ne zna da li će iko odgovarati “za ovakav nezakoniti i nečovječni postupak”...

“O tome se ja se ne mogu izjasniti, jer je to stvar nadležnih organa... Nakon svega ostaje veliki žal, tuga i opomena, a državu će koštati veliki iznos sredstava koji će se naknadno utvrđivati s obzirom na broj stranaka i broj angažovanih advokata”, zaključio je advokat Vojinović.

Zadruga od prvog dana bila upisana kao titular prava

U toku postupka, prvostepeni sud je utvrdio da nije dokazano da se radi o državnoj imovini, navodi se u presudi Apelacionog suda.

“Naprotiv, iz provedenih dokaza proizilazi da je Zadruga od prvog dana bila upisana u tada važeći popisni katastar kao titular prava, a koji upis niko nije osporio, da je čitavo vrijeme, i to kako prije, tako i poslije ovog upisa, kupovala i prodavala nepokretnosti, pri čemu država ni u jednom momentu nije bila upisana kao vlasnik ili kao titular bilo kojeg prava na predmetnom zemljištu”, zaključuje se u obrazloženju drugostepene presude.

Tu samo ptice mogu da slijeću

Bivši direktor Zemljoradničke zadruge Grahovo Milivoje Živković još je 2017. godine u sudu kazao da se ne osjeća krivim, jer prodajom zemljišta na Grahovu država nije oštećena za deset miliona eura.

Pred sutkinjom Vesnom Pean konstatovao je tada da je prodata imovina bila u vlasništvu Zadruge Grahovo, a ne države, kako piše u optužnici, kako pišu Vijesti.

Rekao je da je prodaja obavljena na javnom tenderu i da u međuvremenu tužilac i imovinsko-pravni zaštitnik Crne Gore nijesu tražili da se oglasi ništavim ugovor potpisan sa ruskim investitorom 2007.

“Radi se o krševitoj zemlji. Tu samo mogu ptice da slijeću”, kazao je on tada.