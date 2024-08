Milivoje Katnić prijavio je nadležnima da se njegova zatvorska ćelija prisluškuje, zbog čega je osvnovni državni tužilac obavio uviđaj prostorije u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) gdje boravi bivši glavni specijalni tužilac.

Izvor: MONDO/Vedran Ilić

Vijestima su to potvrdili iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici kojim rukovodi Duško Milanović, pojašnjavajući da je taj posao odrađen nakon što su inicirali naredbu za pretres od strane nadležnog suda.

“Obavještavam Vas da je po prijavi M. K. formiran predmet u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i da je dežurni državni tužilac, nakon što je inicirao naredbu za pretres od strane nadležnog suda, obavio uviđaj prostorije - ćelije u Istražnom zatvoru UIKS-a, u kojoj boravi pritvoreno lice M. K., a uviđaju je prisustvovao i sudski vještak informaciono-tehničke struke, dok su pretres ćelije izvršili ovlašćeni policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad”, odgovoreno je listu iz tog tužilaštva, kako prenose Vijesti.

Objasnili su i da su prilikom uviđaja izuzeti tragovi i predmet koji će biti vještačeni, ne konkretizujući i čemu se radi.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, tokom uviđaja skidana je i rasvjeta u ćeliji, jer je Katnić insistirao da bi uređaj za prisluškivanje mogao biti postavljen u sijaličnom grlu.

Isti sagovornik lista tvrdi da je bivši šef Specijalnog tužilaštva negodovao i što se tim slučajem bavi Osnovno umjesto Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Kabinet i "bubica"

Nakon promjene tridesetogodišnje vlasti DPS-a, u nekadašnjem Katnićevom kabinetu 2021. godine pronađen je uređaj za prisluškivanje, zbog čega je uhapšen pa optužen nekadašnji šef tajne policije Dejan Peruničić.

Iz više nezvaničnih izvora, Vijestima je tada potvrđeno da je “bubica” postavljena 2017. godine, dok su se u prostorijama Specijalnog državnog tužilaštva obavljane određene popravke...

Katnić je tada novinarima kazao da indicije govore da je ta nezakonitost učinjena iz Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Tim slučajem na posebnoj sjednici bavio se i skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu, a jedan od učesnika kasnije je ispričao Vijestima da je pred poslanicima prepričana izjava agenta koji je postavio uređaj u Katnićev kabinet i koji je navodno rekao je da je to učinio po naređenju nadređenih i da navodno nije znao da je u pitanju nezakonita aktivnost.

Tadašnji predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević, saopštio je da prostorija iz koje se prisluškivao Katnićev kabinet nije u ANB-u.

“Dobili smo podatke gdje je završavao taj materijal, dobili smo podatke iz koje prostorije je bilo to prisluškivanje. Jedino vam mogu reći da to nije rađeno u Agenciji za nacionalnu bezbjednost”, kazao je on krajem oktobra 2021. godine.

Viši sud u Podgorici ponovo je nedavno zatvorio za javnost suđenje bivšem šefu ANB Peruničiću i službeniku te institucije Srđi Pavićeviću, nakon što su protiv njih objedinjena tri predmeta za nezakonito prisluškivanje i praćenje građana.

Sudija Igor Đuričković tako je odlučio radi čuvanja tajne i javnog reda.

Peruničić se tereti da je organizovao praćenje i prisluškivanje više političkih, tada opozicionih lidera, novinara, sveštenih lica, novinara, ali i bivšeg glavnog specijalnog tužioca...

On je, kako tvrde iz SDT-a, u više navrata davao usmene naloge Pavićeviću da na području Podgorice, Budve i Cetinja, bez prethodno izdatog pisanog naloga, prati i osmatra navedene više osoba uz korišćenje tehničkih sredstava za foto-dokumentovanje.

Pavićević se tereti da je po nalogu Peruničića koordinirao tim aktivnostima i sam učestvovao u njima, bez prethodno izdatog pisanog naloga za praćenje i osmatranje, iako je znao i bio dužan da zna da je to suprotno članu 11 Zakona o ANB-u.

Hapšenje Katnića

Katnić i nekadašnji pomoćnik direktora policije za borbu protiv kriminala Zoran Lazović uhapšeni su 14. aprila, zbog navodnog pomaganja pripadnicima kavačkog kriminalnog klana.

U spisima SDT-a konstatuje se da su bivši bezbjednjak i nekadašnji tužilac samo formalno preduzimali akcije ekipe kojom rukovodi Radoje Zvicer.

Objašnjava se da je Katnić znao šifre pod kojima vođe te zločinačke organizacije pišu na Skaj aplikaciji, ali da nije preduzeo ništa da ih procesuira.

Naprotiv, navodi se, on se saglasio sa stavom svog tada podređenog tužioca Saše Čađenovića da ne pokreće postupak protiv jednog od kavčana Duška Roganovića, čime je pomogao i Zviceru, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Radoju Živkoviću i drugima, kako pišu Vijesti.

U dokumentima piše i da je Katnić obmanjivao javnost da su optuženi kriminalci iz Beograda Veljko Belivuk i Marko Miljković u Crnu Goru ušli na zahtjev Republike Srbije i da se prema njima konstantno preduzimaju mjere i radnje, dok je Lazović tim članovima kavačkog klana omogućio da nesmetano pređu granicu, na zahtjev Zvicera.

Belivuk i Miljković bili su na crnoj listi crnogorskih bezbjednosnih službi, a onda je sa njihovih imena skinuta zabrana.

“Vijesti” su objavile više transkripata sa Skaj aplikacije, koji dokumentuju da su bivši agent Petar Lazović i nekoliko njegovih kolega iz policije drugovali sa vođama kavačkog klana i njihovim kolegama iz Srbije, dok su čelnici policije i tužilaštva istovremeno uvjeravali građane da nemaju razloga za brigu.

Čokolada za namještaljku

Nedugo nakon što je izabran za Glavnog specijalnog tužioca, Katnić je rekao da “određene strukture” vode rat protiv njega, Specijalnog tužilaštva, vrhovnog tužioca i njegove porodice, da su pojedinim specijalnim tužiocima nudili milione, ali i da je njegovoj supruzi bila spremna namještaljka, kako pišu Vijesti.

Tada nisu odgovorili na pitanja - ko konkretno vodi specijalni rat protiv tužilaštva i tužioca.

Katnić je istovremeno poručivao da su njegovoj supruzi pokušali da podmetnu mito “u predmetu jednog kafića”.

Pojasnio je da joj je, nakon donošenja rješenja u upravnom postupku, bila namijenjena čokolada u kojoj je bilo 4.000 eura.

“Dva policajca čekala su je na izlazu, ali srećom, ona tu čokoladu nije uzela”, kazao je Katnić.

Tada je tvrdio i da su svima u Specijalnom i Vrhovnom tužilaštvu nuđene “razne povlastice, poput školovanja djece u inostranstvu, zapošljavanja”...