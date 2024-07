Vukšić izražava bojazan da se ne vratimo u period kada su kriminalci poput Belivuka i Miljkovića slobodno hodali Crnom Gorom.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) nije zvanično bila obaviještea da su u Crnoj Gori boravili Veljko Belivuk i Marko Miljković, saopštio je Dejan Vukšić, bivši direktor ANB i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića za bezbjednost.

On je u emisiji "Referat" na Gradskoj RTV poručio da nedavni obračun klanova, odnosno detonacija bombe na Cetinju, predstavlja crveni alarm.

"Kada je bila ta čuvena situacija oko toga ko je dozovlio, ko nije dozvolio, ANB o tome uopšte nije bila obaviještena. Naravno, dobili smo mi svojim načinom neke određene informacije, ali Uprava policije (UP) nas o tome nije obavijestila. Čak sam shvatio da u to vrijeme to uopšte nije bila zvanična praksa, već je praksa bila nekoordiniranje i nefunkcionisanje na taj način", poručio je Vukšić, prenosi Gradski portal.

On je govorio o bjekstvu Radoja Zvicera, čelnika kavačkog kriminalnog klana i bivšeg policajca Ljuba Milovića.

"Znao sam da će, ukoliko Viši sud donese rješenje kojim će im ukinuti pritvor, doći do bjekstva Zvicera i umjesto da Agencija bude angažovana da se opserviraju određena lica, mi smo bili potpuno isključeni. Koji su bili razlozi za to ne znam, ali se mora uraditi jedna ozbiljna analiza", smatra Vukšić.

Ističe da su Zvicer i Milović mogli pobjeći jedino na način što im je neko iz bezbjednosnih struktura dojavio da im se sprema hapšenje.

On je kazao i da je pisanje portala Udar uoči izbora 2020. godine predstavljalo satanizovanje ljudi o kojima je taj portal danima pisao, pa taj slučaj mora biti do kraja rasvijetljen.

"Iako je portal Udar ugašen svi ti snimci koji su objavljeni i dalje su na Jutjubu, što znači da te porodice i dan danas, i da će možda do kraja života, morati da objašnjavaju nekome i da se stide nečega zašta nisu krivi", navodi Vukšić.

Osvrnuo se i na ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dnevnog lista Dan Duška Jovanovića.

"Odgovorno želim da kažem da sam sto posto siguran da i danas postoje svjedoci koji mogu najdirektnije da ukažu i da zatalasaju javnost, da daju ključne činjenice vezano za njegovo ubistvo. Kada bih rekao da znam imena tih lica sjutra bih, naravno, morao biti pozvan od strane Tužilaštva da to kažem, a ne mogu reći da znam tačno koja su to lica, ali sam siguran da postoje", kazao je Vukšić.

Ističe da ima svoju percepciju tog događaja, te da se sve svelo na situaciju da se na godišnjicu ubistva Duška Jovanovića pojedini političari takmiče ko će nešto da kaže, te da se sve završi na tome.