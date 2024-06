On se sumnjiči za nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom.

Danilovgradska policija uhapsila je Ukrajinca V.S. (45) koji živi u Podgorici, a koji se sumnjiči da je od avgusta prošle godine seksualno uznemiravao trinaesetogodišnje dijete.

"Za ovo djelo će krivično odgovarati V.S. (45) iz Ukrajine, sa prebivalištem u Podgorici. Sumnja se da je u periodu od avgusta 2023. godine do 25. juna 2024. godine, odnosno momenta prijavljivanja, ovo lice seksualno uznemiravalo maloljetno lice staro 13 godina. Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu V.S. lišen slobode", saopštila je Uprava policije.