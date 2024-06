Novinarka Radio televizije Republike Srpske prije dva dana u svojstvu svjedoka dala je iskaz pred tužiteljkom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Nataša Miljanović Zubac rekla da neće javno saopštiti šta je ispričala tužiteljki Ivanović Đerić, ali kaže da joj se čini da bi se konačno moglo doći do nalogodavaca i direktnih izvršilaca zločina

Podaci do kojih je novinarka Nataša Miljanović Zubac došla istražujući ubistvo Duška Jovanovića, a koji bi mogli dovesti do rasvjetljavanja tog zločina, predočeni su tužiteljki Danki Ivanović Đerić koja rukovodi tom istragom.

Nakon saslušanja, “Vijestima” je saopštila da sa javnosti neće dijeliti podatke do kojih je došla, a koje je predočila tužiteljki, kako ne bi ugorozila istragu za koju joj se, kazala je, čini da konačno, nakon 20 godina može dovesti do nalogodavaca i direktnih izvršilaca tog zločina.

Glavni urednik lista "Dan" i nekadašnji poslanik ubijen je 27. maja 2004. godine - hicima iz automatskog oružja pokošen je kada je izašao iz redakcije dnevnog lista čiji je bio vlasnik.

Za učešće u ubistvu, zasada, osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je Apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora. Osim izvršilaca i nalogodavaca tog ubistva pravdi izmiču i oni koji su istragu vodili tako da se istina nikada ne utvrdi. Nije utvrđeno ni ko je odgovoran za to što gotovo dvije decenije nema ozbiljnijih rezultata.

“Kao čovjeka i kao novinara koji traga za istinom, a koji je dio svoje karijere proveo upravo kao saradnik ‘Dana’, zanimalo me zbog čega istraga ubistva Duška Jovanovića godinama ne mrda sa mrtve tačke, pa sam i krenula da istražujem taj zločin. To nije od juče, na prikupljanju informacija radim godinama, međutim, ono do čega sam došla su podaci koji su korisniji za tužlačku istragu i koje nijesam htjela da ‘potrošim’ objavljivanjem, jer bih na taj način dala šansu da se ponovo, po ko zna koji put sakriju ili ‘izgube’ obavještajne i službene zabilješke, unište dokazi, ali i da se utiče na one koji bi, cijenim, mogli otkriti istinu o kojoj i sami ćute 20 godina - neko zbog umješanosti, a neko od straha”, kazala je ona.

Poručuje da joj je jasno zbog čega ćute oni koji su umiješani, ali da nakon dvije decenije ne razumije strah onih koji mogu pomoći tužilaštvu da konačno skine prašinu sa tog predmeta.

“Svi mi dugujemo Dušku Jovanoviću istinu za koju se borio i zbog koje je platio najskuplju cijenu - izgubio je život. To je bilo i presudno u donošenju odluke da ne trčim za naslovnicama i vijestima u udarnim terminima, već da pomognem tužilaštvu države u kojoj sam studirala, radila, u kojoj sam provela dio svog života. Vjerujem da će podaci koje sam podijelila sa tužiteljkom biti od velikog značaja za istragu, ali bi mi bilo drago da gospođi Ivanović Đerić, koja je vrlo hrabro ušla u taj predmet, pomognu i ostali, naročito ljudi na najodgovornijim funkcijama u Crnoj Gori - vrhovni državni tužilac Milorad Marković, premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, ali i svi čestiti ljudi iz bezbjednosnog sektora, tužilaštva i sudstva. Važno je da se, prije svega, oni lično zauzmu za konačno rasvjetljavanje tog zločina, a potom da i funkcionalno, odnosno institucionalno pruže podršku, omoguće uslove i određene pravne okvire za rad tužiteljki Ivanović Đerić, a ne da se Duška sjećaju samo prilikom obilježavanja godišnjice njegovog ubistva”, kazala je ona “Vijestima”.



U istoj istrazi prošle sedmice je saslušan i bivši premijer Dritan Abazović koji je nedavno javno insistirao da se u istrazi ubistva vlasnika i urednika lista “Dan” naloži hitno saslušanje bivšeg bezbjednjaka Zorana Lazovića.

Posle saslušanja, on je "Vijestima" saopštio da su se kroz operativne informacije koje je dobijao kao kordinator bezbjednosnih službi, a kasnije i premijer, a koje se tiču ubistva Jovanovića, stalno, između ostalih provlačila dva imena - Zoran Lazović i Duško Golubović.

“Svi oni, listom, pominjali su Lazovićevo i još nekoliko imena. Nije bilo moje da provjeravam te informacije, već da ih proslijedim nadležnima, što sam i činio, tražeći od njih da se konačno, nakon dvije decenije ćutanja i prikrivanja, taj zločin rasvijetli”.

On za “Vijesti” nije precizirao u kom kontekstu su pominjana ta imena.

Pred tužiteljkom Ivanović Đerić nedavno i sestra ubijenog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, Slavica Šćekić saslušana je nakon izjave da je na stolu njenog pokojnog brata vidjela dokument koji govori o učešću Vuka Vulevića u ubistvu Jovanovića.

Slavica Šćekić je u izjavi za Portal RTCG potvrdila da je dobila poziv od Višeg državnog tužilaštva i da je dala izjave povodom njenih navoda o ubistvu Jovanovića.

“Ja sam tokom gostovanja u emisiji ‘Referat’ rekla da sam na stolu mog brata vidjela policijski dokument gdje je bilo navedeno da je Vuk Vulević pucao sa zadnjeg sjedišta, naslonivši desnu ruku na rame Muše Osmanagića, koji je sjedio na mjestu suvozača, da mu ruka ne zadrhti i tako je pucao i ubio Duška Jovanovića”, navodi Šćekić.

Ona je navela da je njen pokojni brat otkrio ko je ubio Duška Jovanovića i da nije isključeno da ga je to koštalo života.

Ističe da je nakon svirepog ubistva, u njegovoj sobi pronašla zapisnik i izvještaj sa imenom ubice.

Prošle godine u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u toj istrazi, saslušano je nekoliko osoba, među kojima i Vesna Medenica, koja je bila vrhovni državni tužilac kada je Jovanović ubijen.

Ona je iskaz dala u istrazi otvorenoj 2021. godine, kojom rukovodi tužiteljka Ivanović Đerić.

Nakon saslušanja, njen pravni zastupnik, advokat Zdravko Begović, kazao je za “Vijesti” da je Medenica dala iskaz u svojstvu svjedoka i da on nije prisustvovao tom saslušanju.

“Iz komunikacije sa njom mogu reći da je juče dala sve podatke koje je tada dobila od istražnih organa. Zadovoljna je činjenicom da se nastavlja istraga i očekuje da se uspješno okonča”, izjavio je Begović u junu prošle godine.

U svojstvu svjedoka prethodno je saslušan i nekadašnji direktor Uprave policije Veselin Veljović.

On se, navodno, izjašnjavao na okolnosti nestanka službene zabilješke u kojoj su službenici UP nakon hapšenja jedinog osuđenog za saučesništvo u tom ubistvu Damira Mandića upisali sve što im je te noći ispričao.

Prvi crnogorski policajac prije nekoliko godina je saopštio da je ubistvo Jovanovića operativno riješeno, odnosno da policija zna ko je to uradio, ali da nema materijalne dokaze.

Sredinom septembra 2019. godine rekao je da je umor nadležnog tužioca u noći likvidacije razlog što do kraja nije rasvijetljen slučaj ubistva vlasnika "Dana" i što je taj predmet nepovratno izgubljen.