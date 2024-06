Pred specijalnim vijećem sudije Vesne Kovačević, svjedok Marinko Banović je kazao da je ranije dao izjavu u specijalnom tužilaštvu, te da se sada slabije sjeća.

Saslušanjem svjedoka Marinka Banovića i Vladimira Bajčete, danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje okrivljenima za ubistva Nemanje Prelevića (28) i Danila Pekovića (20) na Veruši 17. oktobra 2020. godine, za koje su okrivljeni Marko Zekić i još osam osoba, prenose Vijesti.

Pred specijalnim vijećem sudije Vesne Kovačević, svjedok Marinko Banović je kazao da je ranije dao izjavu u specijalnom tužilaštvu, te da se sada slabije sjeća. Sudija je pitala da ispriča šta mu je poznato, te da li je Nemanja Prelević imao sukob sa nekim u lokalu “Garden”.

“Nije to bio sukob. Toga dana sjedio sam za sto sa Bajčetom i Prelevićem. Za drugi sto je sjedio neki momak. Bilo je riječi: 'Što me gledaš'; Ne nego što ti mene gledaš'. To je bio moj razgovor sa tim momkom. Rekao sam da je to bio nesporazum. Zaboravio sam detalje. Zekić je gledao prema nama. Sjećam se da smo razmijenili par riječi ko koga gleda. Ne mogu se sjetiti ko je koga prvi pitao. Rekao sam da je to nesporazum. Zekić me pitao da li mogu da dođem do njega na sekund. U našu raspravu se uključio Prelević, koji je nešto spomenuo, kao pusti ovu budalu. Oni su se pokoškali. Došlo je do čarke i to je to. Mi smo ih razdvojili”, kazao je Banović.

Sudija je zatim pročitala izjavu koji je Banović dao specijalnom tužilaštvu. U toj izjavi se između ostalog navodi da je za stolom preko puta sjedio Zekić, koji ih je intezivno gledao.

“Prelević je rekao Zekiću; 'ko si ti da dižeš ljude od stola'. Došlo je do razmjene udaraca i mi smo ih razdvojili. Prelević mi je u razgovoru rekao da je Zekić sestrić Vuka Vulevića. Rekao je da će da ide u inostranstvo. Bio sam iznenađen kada sam čuo da je ubijen. Smatrao sam da je to bio kafanski nesporazum”, navodi se u izjavi koju je sudija pročitala.

Odgovarajući na pitanja branioca Marka Zekića advokata Stefana Jovanovića, svjedok Banović je naveo da je bio sa Prelevićem na izdržavanju zatvorske kazne, prenose Vijesti.

“Za mene je ovo bilo beznačajno. Prelević nije posebno pričao o ovome. Meni se Prelević nije žalio na Zekića. Između mene i Zekića nije došlo do fizičkog kontakta”, izjavio je Banović odgovarajući na pitanja advokata Jovanovića.

“Iskaz ovog svjedoka nije od značaja za ovu krivično pravnu stvar jer nije očevidac već svjedok jednog bezazlenog događaja, gurkanja bez udaranja. Ne prigovaram iskazu svjedoka”, ocijenio je advokat Jovanović.

I svjedok Vladimir Bajčeta je kazao da u lokalu ništa nije bilo značajno.

“Sjedio sam za stolom sa kumom Banovićem i Prelevićem. Taj meni nepoznati momak ušao je u raspravu sa Prelevićem. U jednom trenutku došlo je do prepirke, čarke i gurkanja. Ostalim detalja se ne sjećam”, kazao je Bajčeta.

Sudija je pročitala njegovu izjavu u tužilaštvu, u kojoj je svjedok naveo da osim riječi nije bilo razmjene udaraca.

“Gurkanje, ništa specijalno, nije bilo kontakta”, rekao je Bajčeta.

Nastavak saslušanja svjedoka zakazan je za deveti septembar.

Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici je podiglo optužnicu protiv osmočlane kriminalne organizacije okrivljenog Marka Zekića, koji se nalazi u bjekstvu. Osim Zekića, optuženi su i Miomir Đukić, Dragan Biletić, Vasilije Đukić, Mirčeta Mihailović, Nenad Milačić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Dragan Tarić. Prema prikupljenim dokazima, Marko Zekić, Đukić i Mihailović su 17. oktobra 2020. godine u mjestu Uvač, sa umišljajem i po prethodnom dogovoru zajedno ubili Prelevića i Pekovića, pišu Vijesti.

Teško ubistvo dvojice Podgoričana umišljajno stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka pomogli su Milašinović, Biletić, Ivanović i Milačić. Zadatak dijela grupe bio je da prate kretanje Prelevića i Pekovića kako bi odredili najpovoljnije mjesto i vrijeme za njihovu likvidaciju.

"Nakon što su doznali da će mete 17. oktobra biti u kući Prelevića u mjestu Uvač, tu su informaciju saopštili Zekiću, Đukiću i Mirčeti Mihailoviću koji su se uputili ka Veruši", piše u optužnici.

Dodaje se da je Mirčeta Mihailović predao automatsku pušku i pištolj Zekiću i Đukiću koji su nakon kraće rasprave na vratima vikendice ubili Prelevića ispalivši u njega više projektila u glavu i gornji dio tijela. Nakon što su ubili Prelevića, ušli su u vikendicu i ubili Pekovića.

Transkripti Sky aplikacije koju su koristili pripadnici ove kriminalne organizacije otkrili su da je ubistvo Prelevića i Pekovića planirano nekoliko mjeseci ranije. Organizovanjem likvidacije u ovom slučaju rukovodio je Zekić.

Sky komunikacije su otkrile i da je Milašinović imao konekciju u policiji preko koje je grupi otkrivao saznanja istražitelja vezano za istragu ubistva Prelevića i Pekovića i pronađenih tragova. Nakon ubistva Prelevića i Pekovića, Zekić preko kriptovane Sky aplikacije grupi saopštava plan o reketiranju jedne osobe iz Berana od koje je planirao da uzme 100.000 eura kako bi pokrio troškove likvidacije dvojice Podgoričana na Veruši, prenose Vijesti.

Beranac Marko Zekić fizički se sukobio sa Nemanjom Prelevićem u jednom podgoričkom lokalu, nakon čega je donio odluku da ga ubije, pa je o tome obavijestio ostale članove kriminalne organizacije koju je osnovao, navodi se između ostalog u optužnici. U obrazloženju optužnice piše da je o sukobu koji je imao u podgoričkom lokalu “Garden”.

Zekić je, prema dokazima iz Francuske, putem Skaj aplikacije obavijestio ostale optužene i saopštio im da je donio odluku da ubije Prelevića.

"Iz daljih komunikacija od 05.08.2020. godine, Zekić saopštava da je donio odluku da liši života Prelević Nemanju upravo zbog tuče koju je imao sa njim i sa Bajčeta Vladimirom i Banović Marinkom u ugostiteljskom objektu. U tim porukama Zekić navodi da je sa sobom imao pištolj koji je ostavio i istovremeno se raspituje kod drugih okrivljenih gdje živi Prelević, koje vozilo vozi, te mjesto gdje mu se nalazi kuća, odnosno kakva je ulica u kojoj se nalazu kuća oštećenog", piše u obrazloženju optužnice.