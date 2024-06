U Ulici Svetozara Markovića u Podgorici sinoć su četiri policajca na grub način priveli Vuka Ikovića, jednog od osnivača Preokreta i odbornika u Skupštini Optšine Danilovgrad, jer je fotografisao nepropisno parkiran policijski automobil

U Ulici Svetozara Markovića u Podgorici sinoć su četiri policajca na grub način priveli Vuka Ikovića, jednog od osnivača Preokreta i odbornika u Skupštini Optšine Danilovgrad, jer je fotografisao nepropisno parkiran policijski automobil iako je u neposrednoj blizini bilo više slobodnih parking mjesta. Policajci su priveli Ikovića nakon što su došli iz pravca obližnje kafane, saopšteno je iz Preokreta.

Osnov za privođenje je, navode iz Preokreta, bio što Vuk Iković nije imao ličnu kartu kod sebe, koja mu je bila u kancelariji koja je u neposrednoj blizini mjesta događaja. On je to saopštio i policajcima, no i pored toga su ga njih četvorica promptno privela u policiju gdje mu je izrečena kazna od 60 eura zbog neposjedovanja lične karte, koju je mogao odmah dodati da je bilo želje da se legitimiše, a ne zaplaši.

“Kao očigledno dodatni vid zastrašivanja mu je usmeno saopšteno da će se vidjeti s njim pred Sudom za prekršaje. Ovaj suštinski nastavak maltretiranja političkih aktivista govori da je autoritarni duh preživio i da je njegovan i od strane novog rukovodstva. Ovim putem, ne okrivljujemo konkretne policajce ni za šta jer je stvoren ambijent u produženom trajanju u kojem je svako ko nije vlast i insistira na poštovanju zakona, makar se to odnosilo i na nepropisno parkiranje – a za koje se uredno kažnjavaju građani, zapravo neko koga treba tretirati na što grublji način”, navode iz Preokreta.

Pozivaju premijera, potpredsjednika Vlade zaduženog za bezbjednosni sektor i ministra unutrašnjh poslova da porade na onom što su obećavali da će raditi kada budu vlast – da stvore ambijent gdje zakon važi za sve jednako, a građani slobodno mogu registrovati i prijaviti svaku nezakonitost.

“Što se tiče konkretno ovih pripadnika policije, za nas je dovoljna satisfakcija da uvide da su načinili grešku. Razumijemo složenost njihovog posla, ali i oni trebaju razumjeti da su u službi običnih građana”, zaključuju u Preokretu.