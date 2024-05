Pretresi su počeli negdje prije 10 sati, a pripadnici SPO ih vrše u više neuseljenih stanova.

Pripadnici Spcijalnog policijskog odjeljenja jutros su nastavili pretrese u zgradi u Master kvartu koji su u vlaništvu kompanije Bemax, prenosi TV E.

Podsjećamo, juče je obavljen pretres dva stana. Naime, oko 15-ak službenika SPO ušlo je u zgradu oko 17 sati. Sa pretresom su započeli dva sata kasnije, a završili tri sata poslije ponoći.

Branioci kompanije Bemax nijesu prisustvovali tim pretresima, kao ni svjedoci koje su doveli, jer, kako je kazao jedan od advokata Zoran Piperović, naredba za pretres nije zakonita i u istoj se ne navode imena na koja se odnose krivična djela. Pripadnici SPO su potom obezbijedili svoje svjedoke za vrijeme obavljanja pretresa.

"Naredba za pretres je manjkava, nije zakonita i ne sadrži sve što treba po ZKP-u. Na osnovu nje ne mogu da se rade pretresi i to oni savršeno dobro znaju. Zašto im se žuri i zašto ne haju za zakonitost, valjda to znaju oni ii njihov starješina. Ali ovo što sada urade, to je zapisnik koji neće da služi ničemu", rekao je juče Piperović.