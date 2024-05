"Mugoša nije znala šta treba da potpiše i protiv koga"

Izvor: Printscreen/Youtube/RTCG

Naredba za pretres stanova u Master kvartu koji su u vlasništvu kompanije Bemax, je manjkava, nije zakonita i ne sadrži sve što treba po ZKP-u. Službenicima SPO-a sam rekao da u naredbi Višeg suda za pretrese nemaju imena na koja se odnose krivična djela, te da bez toga, ona nije validna i niti zakonita. Input koji je istražni sudija Suzana Mugoša dobila da bi dala naredbu postavljen je tako da ona nije znala ni šta treba da potpiše protiv kojih lica , rekao je za TV E, advokat Zoran Piperović.

Naime, pripadnici SPO od petka borave u ulazu zgrade u Master kvartu gdje su u petak izvršeni pretresi dva stava, a za danas je planiran nastavak pretresa.

“Dešavaju se zanimljive stvari, ovdje je nešto što dobija obrise frapantnosti. Prije nego što su došli pripadnici SPO-a ja sam pozvao sudiju Mugošu i rekao joj da u naredbi nema imena na koga se odnose krivična djela, da se pretresaju stanovi koji su neuseljeni i da mi ne znamo zbog čega idemo tamo da gledamo namještaj. Na koga se odnosi krivično djelo pranje novca ili krivično djelo – zloupotreba ovlašćenja u privredi. Ona mi je rekla da sam u pravu, da je tačno, da su oni njoj samo rekli kako će da pregledaju neki namještaj koji je tu a možda i nije tu, i da se sve to odnosi na firmu Bemax”, kazao je Piperović.

Dodao je da je službenicima SPO-a rekao da u naredbi Višeg suda za pretrese nemaju imena na koja se odnose krivična djela, te da bez toga, ističe, naredba nije validna i zakonita.

“Oni se brane time da je naredbu potpisala sudija i da su oni po toj naredbi već vršili pretrese neki dan. Tačno, ali sudija nije znala, što mi je rekla u telefonskom razgovoru, da su pretresana lica i stvari ljudi koji su zakupci u stanovima. Oni su treća lica i na njih se naredba ne odnosi, i ne može da se vrši pretres njihovih stvari jer je to krivično djelo“, naglasio je za Tv E Piperović.

Piperović ističe da iako im je sugerisano i rečeno da je pretres trećih lica nezakonit, da su službenici SPO-a uprkos tome to završili.

“I sada kada su došli u stanove gdje nema nikoga, ja pitam – što ćemo mi u praznom stanu, polunamještenom ili namještenom, ako ne znamo ko tu živi. Kakve veze ima pregled toga stana sa bilo kojim fizičkim licem. Oni kažu – mi imamo naredbu i po njoj moramo da postupamo”, dodaje Piperović.

Pripadnicima SPO-a Piperović je kazao da će sudija Mugoša da kontaktira i tužioca, ako treba da se dopuni, izmijeni ili izda nova naredba za pretres.

“Jer ovako ne može, ovo je nezakonito pretresanje. Ovdje neko od SPO-a čini krivična djela. Da li to rade dobrovoljno ili ne, ja to ne znam. Ja sam ih zamolio samo da ispoštujemo proceduru. Nije problem ključevi od stana – dobićete ih, biće vam otvoreni, ali niko ispred Bemax-a tu biti neće. Nećemo biti ni ja ni kolega advokat Stefan Jovanović, neće biti ni izvršni direktor ni vlasnik Bemax-a, ni svjedoci koje smo doveli. Izvolite, ako vam to nije dovoljno i hoćete da pretresate – izvolite. Sila Boga ne moli, pretresajte, ali ne znam što će time da postignu osim da udju dublje u zakonitost”, naglasio je.

Epilog današnjeg pretresa, prema riječima advokata, biće krivična prijava protiv njih.

“Vidjećemo ko su službena lica, oglasiće se sudija, moraće da kaže nešto i specijalni tužilac. Ali ovo što sada urade, to je zapisnik koji neće da služi ničemu”, kazao je Piperović.

Ponavlja da je naredba za pretres “manjkava, nije zakonita i ne sadrži sve što treba po ZKP-u”.

“Na osnovu nje ne kogu da se rade pretresi i to oni savršeno dobro znaju. Zašto im se žuri i zašto ne haju za zakonitost, valjda to znaju oni ili njihov starješina”, dodao je.

Istakao je da ništa slično za vrijeme svoje karijere od 43 godine, nije doživio.

Na pitanje da li se pribojava podmetanja dokaza, s obzirom da neće prisustvovati pretresu, Piperović odgovara da neće tako da razmišlja jer nije paranoičan.

“Apriori prema slużbenim licima moramo da imamo povjerenja makar do tog nivoa. Neću da razmišljam o tome. Podjimo od toga da ne mogu da udju i vrše pretrese jer za to nemaju validni akt. Input koji je istražni sudija dobila da bi dala naredbu postavljen je tako da ona nije znala ni šta treba da potpiše protiv kojih lica, jer su je zbunili, po meni, navodeći imena zakupaca. Naveli su četiri imena za dva stana, a nakon toga pregledaju 18 stanova neuseljenih. Da mi ne znamo ko ima veze sa tim stanovima da je u vezi tih stanova počinio krivično djelo”, rekao je Piperović.

“Kada sam Mugoši rekao da su pretresali stvari roditelja Mijajlovića, nije mogla da vjeruje”

Piperović je rekao i da su i pripadnici SPO-a u subotu pretresali lične stvari trećih lica, što je kaže krivično djelo.

“I ja kada sam to rekao sudji taj detalj, rekla je – ja to ne mogu da vjerujem. Rekao sam – Da li znate da su pretresali lične stvari roditelja Aleksandra Mijajlovića, rekla je da u to ne može da vjeruje. Kakve veze imaju roditelji Mijajlovića sa krivičnim djelom pranje novca i zloupotreba u vršenju privrednog poslovanja. Podnijeću naravno krivičnu prijavu zbog toga”, najavio je Piperović.