Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radović je kazao da je današnje ročište odloženo jer, kako je kazao, još uvijek nije postala pravosnažna odluka po njihovom zahtjevu za izuzeće Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici zbog produženog krivičnog djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Glavni pretres na suđenju turskom državljaninu Binaliju Čamgozu zbog produženog krivičnog djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, odloženo je za 17. jun, saopštio je njegov branilac advokat Marko Radović.

"Dakle, prvostepeni organ, odnosno viši državni tužilac je odlučio o našem zahtjevu, odbio je zahtjev za izuzeće međutim u pravnoj pouci tog rješenja je nama ostavljeno pravo žalbe koje smo iskoristili i u petak podnijeli žalbu. S obzirom da je malo vremena ostalo do danas, da je bio vikend i da se nije moglo do danas odlučiti po toj žalbi, to smo jutros obavijestili sud. U prilogu zahtjeva za odlaganje dostavili rješenje i žalbu na to rješenje koju smo izjavili", kazao je Radović, kako pišu Vijesti.

On je kazao i da je sud uvažio predlog odbrane, kontaktirao policijske službenike da se danas ne obezbjeđuje prisustvo Čamgoza s obzirom da se pretres odlaže.

Idući termin je zakazan do 17. juna.

Ukoliko do tada bude odlučeno po njihovoj žalbi, Radović očekuje da se održi, odnosno da započne glavni pretres.

"Ovo je onaj posljednji postupak kada je saslušavan pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici nakon izlaska iz prihvatilišta za smještaj stranaca u Spužu. I u međuvremenu nakon toga je otvoren još jedan postupak pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, maltene zbog iste stvari koji postupci su nakon toga spojeni, sada se vodi jedinstveni postupak pred ovim sudom", pojasnio je Radović u izjavi novinarima, pišu Vijesti.

Kako su ranije naveli iz Osnovnog suda, u predlogu za izuzeće od postupanja Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici se navodi da je ovaj postupak pokrenut od strane tužilaštva protiv turskog državljanina B. C. na osnovu dokaza kojima je isto raspolagalo u predmetu koji je već pravosnažno okončan pred Osnovnim sudom u Podgorici, zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave.