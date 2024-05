Advokati su danas izjavili da sumnjaju u pristrasnost Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Kontrola optužnice protiv navodnog policijskog narko kartela odgođena je danas u Višem sudu u Podgorici, prenose Vijesti.

Advokati optuženih su zatražili izuzeće glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića.

Advokati su danas izjavili da sumnjaju u pristrasnost Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Advokat Marko Radović, branilac optuženog Miloša Mišurovića je zatražio danas na ročištu da se izuzme cjelokupno SDT i njegov rukovodilac Novović.

Kao razlog je naveo da se desila specifična situacija i koju je sudu ukazao, za događaje u ovoj optužnici u odnosu na Mišurovića, da se paralelno vodila istraga gdje mu je stavljeno na teret krivično djelo koje je stavljeno i ostalim okrivljenima, a ne njemu.

O predlogu odbrane odlučivaće Vrhovno državno tužilaštvo.

SDT je početkom aprila Višem sudu ponovo predalo optužnicu koja im je bila vraćena na doradu.

SDT tereti nekadašnje i aktivne policajce Ljuba Milovića (40), Miletu Ojdanića (51), Ivana Stamatovića (40), Nebojšu Bugarina (43), Petra Lazovića (33), Marka Novakovića (37), Milana Popovića (40), Miloša Mišurovića (41), Vladimira Bajčetu (43), Gorana Stojanovića (40), Dejana Kneževića (50) i Darka Kneževića (44) da su u kriminalnim poslovima sarađivali sa predsjednikom Opštine Budva Milom Božovićem (46), šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom (41) i Božidarom Jabučaninom (46), Aleksandrom Kekovićem (31), Draženom Milovićem (36), Filipom Zindovićem (34) koji se ranije prezivao Kljajević, Ivanom Nikolićem (37), Tihomirom Adžićem (38), Ivanom Mijatovićem (38) i više NN lica, prenose Vijesti.

Novim aktom, SDT je tu grupu optužilo za stavaranje kriminalne organizacije, pranje novca, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića terete za odavanje tajnih podataka i zloupotrebu službenog položaja.

"Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 21 okrivljenog lica i to protiv: Lj.M., M.O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., G.S., D.M., F.Z., I.N., T.A., M.N., D.K., M.B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj.M., M.O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj.M., I.S., M.O., B.J. i M.N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M.M., A.K. i Lj.M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D.K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D.K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike", saopštio je ranije državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

"U optužnici je predloženo da se okrivljenima M.O., M.P., V.B., T.A., M.B., M.M., G.S. i I.M., produži pritvor, a da se okrivljenima Lj.M., R.Z., M.N., I.S., A.K., I.N., N.B., B.J., D.M. i F.Z., koji su u bjekstvu i za kojima su raspisane međunarodne potjernice, sudi u odsustvu", naveo je Radonjić, prenose Vijesti.