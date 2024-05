Kako Katnić tvrdi, režirano je tako da, navodno, on napadne obezbjeđenje koje će ga u samoodbrani ubiti.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić koji već 25 dana u pritvoru štrajkuje glađu a od 6. maja i žeđu uputo je još jedno pismo porodici u kojem ih upoznaje sa namjerom tužilačke i sudske vlasi da ga proglase suicidnim ili, kako je naveo, ”homcidnim”, što je u prevodu neuropsihijatra koji ga je pregledao u UIKS-u značilo da ima namjeru da ubije druge ljude, piše Standard, prenosi CdM.

“Rašo govorio sam ti o cilju ovih satanista da su odlučili da mi podmetnu suicide i operu pilatovkse krvave ruke. Kako sam ti već dostavio ove nalaze doktorke neuropsihijatra Živković, gdje se konstatuje da od toga nema ništa, oni nastavljaju. Kako na nju nijesu mogli očigledno uticati, prvo su me poveli u Klinički centar, te je tamo konstatovano da sam depresivan i propisali mi terapiju. Kako ne uzimam terapiju jasno se zakjučuje da mi se stanje pogoršava i slijedi suicid”, piše Katnić iz UIKS-a.

No, dodaje, poslije toga, ova sjajna i očigledno nepotkupljiva ljekarka Živković nalazi, “i to poslije višednevnih tretmana, da je samnom sve u redu”.

“E evo muke za fašiste na Svetoga Đurđa. Kad mi je rođendan, stiže novi neuropsihijatar. Stiže u ranu zoru da se sve što prije završi. I pored uobičajenih pitanja i ovog da li sam suicidalan i hoću li da se ubijem, pita me “a jesi li homicidan”. Pitam je šta to znači? Odgovorila mi je – imam li namjeru da ubijem druge ljude. Shvatam da im štrajk glađu stvara problem pa je režija sljedeća. Napašću obezbeđenje, a ono će morati u samoodbrani da me liši života. Objavi ovo, molim te, da ne bi mogli realizoviti ovaj naum”, piše Katnić iz UIKS-a, prenosi CdM.