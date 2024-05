“Imajući u vidu kriterijume koje je predvidio Evropski sud pravde – ovi podaci, informacije i ova vrsta masovnog nadzora ni u kom smislu ne može biti u našem Zakoniku o krivičnom postupku i u našem krivičnom postupku tretirana kao dokaz”, kazao je Begović, za TV E.

Izvor: YouTube - printscreen

Kako je objasnio, u skorije vrijeme će Crna Gora biti obavezna da primjenjuje sve odluke koje budu dolazile iz Evropske unije.

“Poslije ovakve odluke Evropskog suda pravde, ja očekujem da više neće biti dileme u pogledu toga da li se radi o operativnoj informaciji, podatku ili o dokazu. Iskren da budem – ako smo čekali nešto, ako je međunarodni sud takvog kvaliteta i značaja, donio takvu odluku i odredio takve kriterijume, onda svaka priča o tome da to ne potpada pod crnogorski pravni sistem i ne može ga obuhvatiti – pada u vodu i moraće se strogo postupati po takvim odlukama”, uvjeren je sagovornik TV E.

Begović kaže i da bilo koji dokaz, pribavljen putem Skaj komunikacije – po doktrini “plod otrovnog drveta”, neće biti prihvaćen na sudu.

“Mi, koji smo branioci tih ljudi koji se nalaze u pritvoru i u odnosu na koje su podignute optužnice, nismo rođeni naučeni. I mi smo se konsultovali sa pravnim teoretičarima, profesorima prava, međunarodnim stručnjacima, kolegama, ekspertima i dobijali smo određene informacije i određene podatke, i iskustvene i naučne i teorijske. I pravo da vam kažem – i u ovom dijelu – mi objektivno smatramo da bilo koji dokaz koji je pribavljen putem skaj komunikacije, po onoj doktrini plod otrovnog drveta, neće moći biti tretiran i prihvaćen na sudu jer je to potpuno logično, a mi ovde u tim optužnicama imamo ogroman broj okrivljenih koji su optuženi na osnovu te tzv. skaj komunikacije”, obajšnjava Begović.

Komentarišući informaciju Pobjede da je specijalni državni tužilac Vladimir Novović 2022. godine dobio pisano upozorenje Apelacionog suda u Parizu da su francuski pravosudni organi zabrinuti da bi medijske objave obavještajnih podataka Europola mogli da ugroze brojne istrage, Begović kaže da ta preporuka nije došla bez razloga i da je potpuno opravdana.

“Čak i neki advokati, moje kolege, pisali su Europolu i tražili od njega da reaguje kako bi bila spriječena takva jedna vrsta prezentacije javnosti. Jer je to kompromitacija samog postupka povreda pretpostavke nevinosti. I naše Specijalno tužilastvo je dobilo ozbiljno upozorenje od Europola da prestane sa takvom nekom praksom i inače će prestati da dobija takvu vrstu informacije”, kazao je Begović, prenosi CdM.

Advokat Zdravko Begović, gostujući u emisiji “Na kraju dana”, komentarisao je i to što režimski mediji dolaze u posjed određenih prepiski prije tužilaštva.

“Gotovo je nezamislivo da se telefon moje branjenice Vesne Medenice kompromituje u policijskom odjeljenju CB u Podgorici. Ja za to nijesam ni znao, to je na glavnom preteresu rekao specijalni tužilac koji je rekao da su određene aplikacije sa telefona moje branjenice Vesne Medenice skidane sa njenog telefona dok se nalazio u prostorijama CB u Podgorici. To znači da je kompromitovan taj jedan telefon. Ako su skidane, dozvoljavam mogućnost i da su neke poruke dopisivane, nabacivane, stavrane nove, a onda je sve to izašlo u javnost i neke bizarne stvari, koje ne pripadaju državi Crnoj Gori, našoj časti – to nikad nije trebalo objaviti”, kazao je Begović, prenosi CdM.