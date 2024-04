Ana Pešukić, optužena za krađu zlata iz kuće Aca Đukanovića, tražila je izuzeće zastupnice optužbe, tužiteljke Slađane Španjević Volkov, za koju je kazala da sumnja u njenu nepristrasnost.

Izvor: MINA

Osim njenog, tražila je i izuzeće rukovodioca podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva Duška Milanovića.

To je učinila prošle sedmice u sudnici Osnovnog suda u Podgorici, gdje odgovara pred sutkinjom Larisom Mijušković Stamatović.

Pešukić je nakon suđenja kazala “Vijestima” zbog čega je to uradila, ali i kako je sutkinji obrazložila svoj zahtjev, pišu Vijesti.

“U sudnici sam istakla da sam četiri godine u ovom postupku i da su kroz njega prošli mnogi ‘državni’ ljudi, a potom i objasnila da pod tim terminom podrazumijevam ljude na koje se mogao izvršiti neprimjereni uticaj, počev od Suzane Mugoše, Stojanke Radović, pa nadalje”, kazala je ona.

Dodaje i da se nakon toliko godina izborila da dođe pred sud u kom je od početka trebao da se vodi postupak.

“Rekla sam sutkinji da mi je čast i privilegija da mi se sudi pred sudom koji je od starta stvarno i mjesno nadležan za mene, ali i da smo prije nekoliko dana bili na sporazumu o priznanju krivice i pokušali da se nagodimo. Tužiteljka Španjević Volkov ponudila mi je da priznam krivicu i pristanem na godinu zatvora i 290.000 eura da se plati odštetni zahtjev porodice Đukanović, na što nisam pristala. Takođe, podsjetila sam ih da mi je svojevremeno specijalna tužiteljka Radović nudila da sporazumno pristanem na šest mjeseci zatvora i istu cifru, kao i da mi je zbog toga, onog trenutka kada je Španjević Volkov ponudila takav sporazum njen angažman u ovom predmetu postao problematičan, a njeno djelovanje simptomatičano”, kazala je Pešukić.

Obrazložila je i zbog čega još sumnja u pristrasnost postupajuće tužiteljke, a kaže da je to saopštila i u sudnici.

“Naglasila sam da njeno izuzeće tražim jer je njen suprug verziran advokat DPS funkcionera, u glavnom odboru je te partije i da iz tih razloga smatram da tužiteljka Španjević Volkov ne može voditi ovaj postupak. Takođe, zbog toga što je predmet njoj dodijeljen saopštila sam da ne vjerujem u slučajni odabir predmeta, odnosno da mi je sumnjivo kako je predmet došao baš u ruke tužiteljke koja je odbacila krivičnu prijavu u predmetu ‘Portal Udar’. Iz svih tih razloga, osim njenog, tražila sam i izuzeće rukovodioca”, objasnila je ona.

Tvrdi da je sutkinja nakon toga tražila od nje da zahtijeva i njeno izuzeće.

“Rekla sam joj da to nikada neću učiniti i da će mi biti čast da mi ona presudi. Takođe, u sudnici sam im rekla da najveću štetu od ovog postupka trpim ja, sve četiri godine. Od toga, tri godine mi je zbog mjera nadzora bilo zabranjeno da napustim glavni grad, a dok su se pripadnici organizovanih kriminalnih grupa policiji javljali jednom u 15 dana, za mene je važila stroža mjera - da to činim jednom sedmično. Ta mjera i dalje mi nije ukinuta, ali je izmijenjena u mjeru povremenog javljanja Specijalnom policijskom odjeljenju. U sudnici se čulo i da je ovaj predmet ‘traljav’, a ja sam to govorila još od onog trena kada su ga oteli postupajućem osnovnom tužiocu i na silu me, neosnovano i nezakoninto, smjestili u nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva”, kazala je Pešukić.

Kako pišu Vijesti, predmet krađe iz kuće Aca Đukanovića krajem prošle godine proslijeđen je u rad Osnovnom sudu u Podgorici. To je učinjeno nakon što se specijalno odjeljenje podgoričkog Višeg suda oglasilo nenadležnim i to tri i po godine nakon što je, sada penzionisana specijalna tužiteljka Stojanka Radović, u ponoć 2. aprila 2020. godine, maltene otela predmet od tadašnjeg osnovnog tužioca Vukasa Radonjića i odredila pritvor Pešukić, koja je tada tražila da sa ODT potpiše sporazum o priznanju krivice.

Četiri godine sam u ovom postupku kroz koji su prošli mnogi ‘državni’ ljudi, a pod tim terminom podrazumijevam ljude na koje se mogao izvršiti neprimjereni uticaj, počev od Suzane Mugoše, Stojanke Radović, pa nadalje, kazala je Pešukić nakon odgođenog suđenja

Nakon što se Viši sud oglasio nenadležnim, Pešukić je kazala “Vijestima” da očekuje da SDT utvrdi ko je, u noći kada je priznala krađu, “zvao tužiteljku Radović da se uključi u predmet”.

Ona je uhapšena 2. aprila 2020. godine, i to nakon što je priznala da je ukrala nakit iz kuće svog tadašnjeg poslodavca - brata bivšeg predjednika države Mila Đukanovića.

Tada je tvrdila i da ukupna vrijednost nakita nije ona za koju je terete - oko 330.000 eura.

“Nakita nije bilo toliko koliko tužilaštvo tvrdi, čak je bilo i komada koje su dobijali od prijatelja, a za koje se ispostavilo da nije zlatan... pa se postavlja pitanje po čijem nalogu je i iz kojih motiva specijalna tužiteljka izmislila kriminalnu organizaciju i toliku vrijednost. Veoma je važno da se to zna”, rekla je ona ranije.