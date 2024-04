Lidija Mitrović, koja je prvremeno suspendovana, osuđena je na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, a istakla je da nikad nije radila na način da drugom nanese štetu.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ona je zatražila da se presuda preinači i da se ona oslobodi optužbe ili da se vrati na ponovni postupak i odlučivanje, pišu današnji štampani mediji.

Mitrović je ponovila da nijedan od nalaza vještaka ekonomsko-finansijske struke Ljiljane Dakić i Nemanje Nikolića koji egzistiraju u spisima predmeta nije izrađen na osnovu knjigovodstvene dokumentacije i da je vještak kojeg je lično angažovala došao do sasvim drugačijih zaključaka, naročito u dijelu iznosa poreza i visine obaveze koji uslovljavaju i pravnu kvalifikaciju krivičnog djela i, u konkretnom slučaju, primjenu instituta odloženog krivičnog gonjenja.

Optužnicu je pred Apelacionim sudom zastupala tužiteljka Đurđina Nina Ivanović, koja je zatražila da se žalba tužilaštva uvaži i predmet vrati na ponovno suđenje, prenosi Cdm.

Posebno je ukazala na propust prvostepenog suda što kao otežavajuću okolnost nije cijenio činjenicu da je okrivljena svu odgovornost pokušala da prebaci na svoju koleginicu Ljiljanu Dakić.

Tužiteljku Mitrović SDT tereti da je protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja pribavila korist Nikoli Peroviću, Suzani Mihailović, Predragu Raičkoviću, Zahudinu Buliću i Marini Vujošević, tako što je u periodu od 4. novembra 2020. godine do 31. decembra 2021. godine odbacila krivične prijave protiv njih i odložila krivično gonjenje za krivično djelo utaja poreza i doprinosa za koje je zaprijećena kazna od jedne do šest godina zatvora, iako je znala da se za to djelo ne može koristiti taj institut.

Po optužnom aktu SDT-a, Mitrović se tereti da je omogućila pribavljanje koristi za pet osoba u predmetu „Klap“ tako što je primijenila institut odloženog gonjenja i pribavila im imovinsku korist rješenjem o odbacivanju krivične prijave.

Branilac okrivljene Zoran Piperović naveo je u žalbi da prvostepenu presudu treba ukinuti zbog bitne povrede postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

On tvrdi da je presuda u odlučnim činjenicama znatno protivrječna, da je nerazumljiva i nejasna i da je jedina ispravna odluka suda da se ona ukine i vrati na novo suđenje, prenosi Cdm.

“Svjedok vještak Ljiljana Dakić je sama sebi opovrgla izvještaj jer ga nije potpisala, već pocijepala i bacila. Uprkos tome, skoro polovina obrazloženja presude zasniva se na tom izvještaju”, tvrdi Piperović.

Prvostepenu presudu Lidiji Mitrović izrekao je sudija podgoričkog Višeg suda Nenad Vujanović.

U vijeću Apelacionog suda juče su se našli predsjednik vijeća sudija Vesna Moštrokol, član vijeća sudija Srđan Vujović i sudija izvjestilac Dragoje Jović.