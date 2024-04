Tivatska policija procesuirala je i prekršajnom sudiji u Kotoru danas privela trojicu albanskih državljana koji su jutros oko 1.30 sati na trajektnom prelazu u Lepetanima, napali i provocirali Dejana Draškovića, načelnika filijale Poreske uprave Crne Gore u Tivtu.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Prema nezvaničnim saznanjima „Viijesti“, Drašković se kasno uveče, vraćao kući iz Tivta u Herceg Novi gdje živi i bio je u pozajmljenom automobilu srbijanskih tablica jer je njegovo privatno vozilo trenutno na popravci. Dok je čekao na pristaništu u Lepetanima da se ukrca na trajekt, pored njega se zaustavio „mercedes“ italijanskih tablica u kojem su bile tri osobe. Jedna od njih, prema Draškovićevim tvrdnjama, upadljivo se zagledala u tablice automobila koji je on vozio i kada je konstatovala da su one srbijanske, glasno je počela da na albanskom jeziku psuje Draškovića i provocira ga dok su se ostala trojica saputnika te osobe u „mercedesu“ glasno smijala i odobravala postupak svog saputnika, pišu Vijesti.

„Nisam reagovao i nisam krenuo da se tu na licu mjesta raspravljam sa njima jer bi to sigurno dovelo do ozbiljnijeg incidenta zato što su pored nas ovdje bila prisutna još tri automobila sa albanskim tablicama. Dovoljno poznajem albanski jezik da sam mogao razumjeti psovke koje mi je taj čovjek uputio i jasno iz njegovih riječi sam shvatio da mi psuje 'majku srpsku'. Pozvao sam policiju i prijavio im što se desilo, a oni su nešto kasnije u Herceg Novom zaustavili „mercedes“ čiji me je vozač napao i provocirao, priveli ih i predali kolegama iz tivatske policije“, kazao nam je jutros Drašković, koji je i sam u međuvremenu dao izjavu u policiji u svojstvu oštećenog.

Trojica albanskih državljana su, nakon što se dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru izjasnio da u njihovim radnjama nema obilježja krivičnog djela koje se goni po službenoj dušnosti, prekršajno preocesuirana pred Sudom za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Kotoru, pišu Vijesti.