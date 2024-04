Tridesetdvogodišnjak koji je uhapšen zbog silovanja i zlostavljanja supruge, u više navrata brutalno je tukao ženu, piše u prijavi koju je prije nekoliko dana podnijela protiv njega.

To je učinila nakon što ju je, kako tvrdi, pošto su se razišli, prislio na intimne odnose, a potom je i udario.

U izjavi datoj tužiocu, žena je podrobno pričala o paklu koji je prošla od aprila 2023. godine, do kraja februara ove godine, pišu Vijesti.

Batine je, kako tvrdi, dobijala jer “pogrešno” sjedi, ne gleda u pod kada prolaze ulicom, ako ode na posao bez njegove dozvole...

“U njegovoj kući u ******** tukao me je i šamarao. Od udaraca mi je pukla usna. Držao mi je pištolj na glavi, a onda i nož pod grlom. Sve to mogli su da čuju njegovi ukućani. Potom me zaključao u sobu kako ne bih mogla da ga prijavim, niti da pođem na pregled. U večernjim časovima tražila sam da me odveze kod drugarice u ****** ****, što je i učinio. Međutim, nekoliko puta zaustavljao je automobil i tukao me, čupao za kosu. U kakvom stanju me dovezao do prijateljice, može ona da posvjedoči”, ispričala je ta žena tužiocu o batinama koje je dobila dok je bila vjerena sa E. Š.

Takva svjedočenja ređala su se u njenoj izjavi, a među njima je i ispovjest o batinama koje je dobila dvadesetak dana nakon što je sa tridesetdvogodišnjakom stupila u šerijatski brak.

Tada joj je slomio zub, a fotografije povreda koje je napravila i u koje su “Vijesti” imale uvid, zastrašujuće su.

Postupajući po njenoj prijavi, tužioci su naložili da se E. Š. sasluša, a potom i liši slobode.

Kako pišu vijesti, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje, u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Lice za koje ste izrazili interesovanje je nakon prikupljenih obavještenja u svojstvu građanina, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podogorici lišeno slobode zbog sumnje da je izvršio krivčno djelo silovanje u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici. Ovo lice je ranije procesuirano zbog krivičnih djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, odgovorili su “Vijestima” iz Uprave policije.

Rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, tužiteljka Lepa Medenica, objasnila je za “Vijesti” da je tom osumnjičnom određen pritvor po predlogu tužioca.

“U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet protiv osumnjičenog E. Š., zbog izvršenog krivičnog djela silovanje i krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, koje lice je lišeno slobode po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i isto saslušano u svojstvu osumnjičenog, nakon čega mu je određeno zadržavanje, a zatim donijeta naredba o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora, koji predlog za određivanje pritvora je usvojen od strane Višeg suda u Podgorici, koji je donio rješenje o određivanju pritvora okrivljenom E. Š.”, kazala je Medenica.

“Vijesti” saznaju da je E.Š. na saslušanju negirao krivicu.

Nije priznao da je tukao, niti da je protiv njene volje prinudio na intimne odnose, i to nakon što je odlučila da prekine bračnu zajednicu sa njim.