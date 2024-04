Viši sud još nije odlučio da li će se Aleksandar Mijajlović uz jemstvo braniti sa slobode optužbi da je formirao kriminalnu organizaciju koja je švercovala cigarete.

To je “Vijestima” kazao jedan od njegovih branilaca, advokat Zoran Piperović, naglasivši da se čeka mišljenje specijalnog tužioca.

Mijajlovićeva odbrana 22. marta garantovala je sudu sa 1,1 milion eura da će im taj Podgoričanin biti dostupan ako mu ukinu pritvor.

“Do petka, do 15 sati, u sud nije pristiglo mišljenje specijalnog tužioca Miroslava Turkovića kojim bi se izjasnio da li je saglasan da sud prihvati jemstvo koje smo ponudili ja i kolega Stefan Jovanović. To znači da je predlog u tužilaštvu već sedam ili osam dana, a radnja koju treba da završi može da traje 10 ili pet minuta”, rekao je Piperović pišu Vijesti.

Ocijenio je da to, međutim, manji problem od onog sa kojim su se suočili.

“Imamo veći problem - u trenutku kada je određen pritvor, sudija Suzana Mugoša je konstatovala u obrazloženju rješenja o određivanju pritvora da ne postoje komunikacije na Skaj aplikaciji između Aleksandra Mijajlovića i bilo kojeg lica, vjerovatno misleći da to tužilaštvo ima i da je pitanje dana kad će da ispliva u predmetu. Danas imamo sljedeći fakat, koji je prosto nevjerovatan, a najviše nezakonit. Mijajlović je u pritvoru više od 30 dana, a tužilaštvo je prije par dana, kako imam informaciju, ili tek treba da uputi zahtjev Francuskoj, postavljajući pitanja Europolu - da li postoji bilo kakva komunikacija na Skaju između Mijajlovića i bilo kog lica. A ja pitam - što treba do tada da radi Mijajlović i što treba do tada da radi odbrana Mijajlovića? Znači imamo Mijajlovića u pritvoru bez elementarnog i jedinog dokaza u tom predmetu, a to je Skaj komunikacija. Imamo građanina Crne Gore koji čeka da tužilaštvo nađe dokaz da mu verifikuje dosadašnji pritvor”, tvrdi Piperović.

Navodi da se “to još nije desilo, i to ne treba da se dešava” i da Mijajlović “treba odmah da izađe iz pritvora”.

“I još bi bilo najbolje da se sada specijalni tužilac protivi određivanju jemstva od strane Višeg suda da bi ovo bilo sve kompletno kako ne treba”.

Mijajlović je uhapšen 19. februara po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koje ga tereti da je sa još jednom osobom formirao kriminalnu grupu koja je krijumčarila cigarete, pišu Vijesti.

Članovima kriminalne ekipe Mijajlovića SDT je označio policajce Milenka Miću Rabrenovića, Radoja Rabrenovića, Dragana Backovića i Mirka Mijuškovića, zatim Dejana Jokića, Goluba Vojinovića, Milana Vukadinovića i nekoliko osoba na čijoj identifikaciji tužioci rade.

Nakon hapšenja, “Vijestima” je rečeno da u spisima SDT-a, koje rukovodi predmetom, piše da su članovi te organizovane grupe krijumčarili cigarete na međunarodnom planu najmanje tri godine - od 2019. do kraja 2021.

“Mijajlović i još jedna osoba tu organizaciju, prema dostupnim dokazima, stvorili su 2019. godine”, tvrdi sagovornik lista.

Prema tim informacijama, među podacima proslijeđenim iz Europola navodno su i prepiske sa kriptovane telefonske Skaj aplikacije, u kojoj su, tvrde istražitelji, učestvovali uhapšeni. Neki od njihovih branilaca negirali su te tvrdnje.

Višemjesečna akcija SDT-a rezultirala je hapšenjem, kako tvrde upućeni, samog vrha takozvanog Grand klana, sa Aleksandrom Acom Mijajlovićem na čelu.

Osim za drugim organizatorom, prema informacijama “Vijesti”, istražitelji tragaju za još nekoliko osoba koje su učestvovale u tom nezakonitom poslu, a koje se sada u tužilačkim spisima vode kao NN lica.