U Višem sudu u Bijelom Polju ponovo će se suditi okrivljenima zbog stradanja Mladena Damjanovića, radnika na vjetroelektrani “Krnovo” polovinom decembra 2016. godine.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Apelacioni sud ukinuo je osuđujuću presudu okrivljenima, jer je zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, što je čini nezakonitom i zbog čega je bilo nužno njeno ukidanje.

Okrivljeni su Radovan Cvetković, Aleksandar Nikolić, njemački državljanin Andreas Stole i Željko Tomić, optuženi za teška djela protiv sigurnosti, u vezi sa krivičnim djelom - izazivanje opasnosti neobezbjeđenjem mjera zaštite.

Prvostepenom presudom bjelopoljskog Višeg suda izrečenoj u aprilu prošle godine, Cvetković je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, Nikolić i Stole na kazne zatvora u trajanju od po dvije godine i šest mjeseci, dok je Tomić osuđen na dvije godine zatvora, pišu Vijesti.

“Izreka presude je nerazumljiva, protivrječna sama sebi i razlozima presude, a osim toga prvostepena presuda nema razloga o odlučnim činjenicama dok su dati razlozi nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni, pa je ovaj sud, iz ovih razloga, ukinuo presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje”, navodi se u rješenju Apelacionog suda.

Prema navodima optužnice, Cvetković je 16. decembra 2016. godine u Krnovu obavljao poslove menadžera zaštite životne sredine, zdravlja i bezbjednosti na radu i nije postupao po propisima i tehničkim pravilima kojima su određene mjere zaštite i zdravlja na radu.

“Iako nije imao ovlašćenje preduzeća za organizaciju rada, niti je imao stručnu spremu iz oblasti elektrotehnike, organizovao je da okrivljeni Nikolić izvrši pregled i ispitivanje sredstava za rad i opreme za proizvodnju električne energije, od kojih zavisi sigurnost ljudi. Prilikom pregleda uključen je agregat, što je dovelo do stvaranja strujnog luka na kablu, na koji je oštećeni Damjanović u vjetroturbini, postavljao završnice. Usljed navedenog, kao posljedica nastupila je smrt kod Damjanovića”, navodi se u optužnici, pišu Vijesti.

Nikolić se tereti da obavljajući poslove iz oblasti zaštite na radu, nije postupao po propisima i tehničkim pravilima o mjerama zaštite na radu, čime je izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, jer je na to pristao bez pregleda tehničke dokumentacije i propisa, uputstva proizvođača i opreme kao cjeline, i bez učešća stručnog lica...

Navodi se da je po njegovom nalogu, okrivljeni Stole pritisnuo uređaj za pokretanje dizel motora, usljed čega je na kablu, na koji je pokojni Damjanović postavljao završnice, došlo do stvaranja strujnog luka.

Tomiću je, piše, bilo povjereno da izvede radove na povezivanju kablova između transformatora i vjetroturbine, radi probnog puštanja u rad vjetroturbine, ali nije postupao po propisima...

“Izreka presude je protivrječna sama sebi jer se u izreci presude navodi se da je Cvetković odgovorno lice ispred ‘General Elektrik Montenegro’ kao izvođača radova, dok se istovremeno u izreci se navodi da Cvetković nije imao ovlašćenje za organizaciju rada na gradilištu, niti stručnu kvalifikaciju iz oblasti elektrotehnike. Dakle, osuđen je i za neovlašćeno neobavljane poslova i za neobavljanje poslova za koje nije imao ovlašćenje, što ukazuje na protivrječnost. Prvostepeni sud u obrazloženju presude ne daje jasne razloge o tome zašto nalazi da je okrivljeni Cvetković odgovorno lice ispred ‘General Elektrik Montenegro’, budući da iz Ugovora zaključenog između ‘General Elektrik Montenegro’ i ‘Key People Limited’, ne proizilazi da je isti imao svojstvo odgovornog lica u ‘GEM’. Svojstvo odgovornog lica bitan je element krivičnog djela iz člana 329 stav 2 KZCG, pa je u tom pravcu izostalo razjašnjenje suda. U obrazloženju prvostepene presude se ne daju ni jasni i dovoljni razlozi o tome koje su to radnje okrivljenog Cvetkovića u uzročno posledičnoj vezi sa nastupanjem smrti pokojnog Damjanovića. U izreci presude nisu precizirane radnje ‘organizovanja i omogućavanja’, s obzirom na to da se upravo ovo optuženom stavlja na teret odnosno na koji je to konkretan način organizovao i omogućio optuženom Nikoliću da vrši radnju pregleda i ispitivanja sredstva za rad. Bilo je potrebno da se kritičnije cijene nalazi i mišljenja angažovanih vještaka i njihova izjašnjenja na glavnom pretresu, kao i iskaz svjedoka. A. Ovo pri činjenici da je Komisija vještaka u nalazu navela da bi od uticaja bilo to da li je kritičnog dana na gradilištu bio prisutan V. D., inače imenovan za glavnog inžinjera za elektroinžinjerske poslove i elektro radove za vrijeme instalacije i puštanja u rad vjetrenjača na Krnovo, kako je proizilazilo iz nalaza vještaka elektrostruke, koji je trebalo da koordinira radovima svih angažovanih izvođača. Činjenica je da u toku postupka imenovani nije saslušan ni kao svjedok, iako je odbrana to predlagala, pa je ostalo nerazjašnjeno da li je uopšte bio prisutan kritične prilike ili ne, te da li je i kakva ovlašćenja imao”, navodi se između ostalog u rješenju Apelacionog suda kojim je ukinuta prvostepena presuda.

Pitanje paljenja agregata ostalo neriješeno

Apelacioni sud konstatuje da se Nikolić tereti da je bez pouzdanog obavještenja o trajanju ili završetku rada drugih izvođača na istom postrojenju, naložio Stoleu, da uključi agregat...

“Međutim, prvostepeni sud nije imao u vidu činjenicu, niti o tome daje razloge, da je nesporno da se okrivljeni Nikolić obratio pitanjem okrivljenom Stoleu, kao elektroinženjeru firme, koja je bila vlasnik agregata i koji je istim upravljao, da li se može bezbjedno upaliti dizel motor radi provjere stop sklopke, kao i činjenicu da su se vještaci izjasnili da paljenje dizel motora nije moralo da dovede do prenošenja električne energije ka vjetroturbini, već je mogao da se upali i da radi i bez prenosa električne energije ka drugim potrošačima, jer se to reguliše na sklopci koja se nalazi na komandnoj tabli agregata. Izreka presude u dijelu gdje se navodi da je optuženi Nikolić “naložio” optuženom Andreasu Stoleu da uključi agregat dovođenjem sklopke u položaj za uključivanje i dolazak napona sa agregata je ostala nerazjašnjena i protivrječna, s obzirom na to da u svojoj odbrani optuženi Stole to nije potvrdio već je objašnjavao da je optuženi Cvetković zajedno sa jednim inspektorom crnogorske službe (N. A.) došao radi tehničke provjere sprava i agregata i ‘zamolio ih da sprovedu probni rad’, kao i da ih je pitao da li je njihovo postrojenje sigurno za rad”, navodi se u odluci, pišu Vijesti.