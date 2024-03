Informacije o tome dostupne su istražiteljima u više balkanskih država. Sagovornik lista iz jedne obavještajne službe tvrdi da su ušli u trag pojedinim članovima tog klana, a koji su pod nadzorom vojske ili policije u više država u Južnoj Americi.

Strane bezbjednosne službe utvrdile su ko je od pripadnika balkanskog narko kartela i kojim automobilom od 2020. do februara 2022. godine u Crnu Goru i zemlje okruženja unosio prljavi novac i kokain, pa drogu dalje krijumčario po regionu i više zemalja Evropske unije, saznaju Vijesti.

U istražnom materijalu, u koji su Vijesti imale uvid, najprije se navodi na kom kontinentu se nalaze odbjegli kriminalci, pod kakvom su vrstom nadzora, ko je od njih već uhapšen, ali i da je duplo dno na “pežou 3008” izrađeno u jednoj mehaničarskoj radnji u Đenovi.

“Uradili su ga top”, konstatuje jedan od vođa kavčana sredinom marta 2020. godine i šalje kolegama iz klana fotografiju tog automobila.

445 kilograma kokaina zaplijenjeno je 8. februara 2022. godine na kontejnerašu Adelaide, a bezbjednosne službe vjeruju da je ta droga bila namijenjena za balkanski narko kartel

Nakon što ga saradnik pita: “Spremno?”, on odgovara - “Brod je u utorak. Krećemo u petak”...

“Bar, pa Trebinje, pa Sarajevo. Pandur sredio”, piše vojnik tog kavčanina, kako prense Vijesti.

Analizom prikupljenih dokaza utvrđeno je da je polazna tačka zavisila od mjesta iskrcaja, pokazuje materijal do kog su došle bezbjednosne službe nadzirući pripadnike balkanskog narko kartela i istražujući njihove pljave poslove.

Izvor iz bezbjednosne službe kazao je da je “pežo” sa duplim dnom veoma često boravio na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije...

“Od marta 2020. do sredine februara 2022. godine bilo je puno prelazaka državne granice. Imali su pet različitih registarskih oznaka i isto toliko saobraćajnih dozvola. Evidentirani su svi prelasci državnih granica, kao i kompletna putanja. Za potrebe klana ‘šarali’ su tim vozilom po Evropi i nikada nije bio prazan - u bunkeru u duplom dnu bio je kokain ili prljavi novac, a polazna tačka bila mu je uglavnom iz Italije, odnosno tovarili su u Đenovi, Livornu, La Speciji...zavisno od mjesta iskrcaja. Odatle su išli za Crnu Goru, BiH, Srbiju, ali i ka više evropskih država. Stalno su mijenjali tablice i vozače”, kazao je isti sagovornik, kako prenose Vijesti.

Objasnio je da su kriminalci taj automobil koristili do sredine februara 2022. godine, kada je italijanska policija, u luci Đenova, na teretnom brodu MSC Adelaide zaplijenila oko 450 kilograma kokaina i pronašla tijelo srpskog državljanina Dragana Panića.

“Pune dvije godine ‘linija’ za Italiju funkcionisala je bez problema. Na svakih 14 dana na brod je tovareno od 200 do 400 kilograma kokaina. Drogu je slao nedavno uhapšeni stanovnik Brazila, inače srpski državljanin. To je bila njegova veza i njegova ‘linija’. U februaru 2022. godine, u kontejneru koji je istovaren sa teretnjaka MSC Adelaide pronađeno je 14 kesa sa 400 paketa kokaina ukupne težine 445 kilograma. Procijenjeno je da je zaplijenjena droga tada imala tržišnu vrijednost oko 30 miliona eura. Istog dana uhapšeni su neki lučki radnici, ali se vode dvije nezavisne istrage. Jedna od njih treba da pokaže i kako je stradao mornar iz Srbije, Dragan Panić, koji je na tom brodu bio mehaničar. Njegovo tijelo pronađeno je u mašinskom prostoru, nekoliko sati nakon što je zaplijenjen kokain. Pored njega pronađena je i krvlju ispisana poruka - da mu Bog oprosti i da ga primi”, kazao je sagovornik Vijesti.

Istakao je da bezbjednosne službe vjeruju da je u pitanju Panića, pokušaj namještanja samoubistva.

Teretnjak Adelaide, koji je nosio tovar kafe, 6. februara 2022. godine pristigao je u italijansku luku iz Rio de Žaneira u Brazilu. Taj brod plovio je pod zastavom Paname, a prije nego što se usidrio u Đenovi, zastao je u Španiji, u Valensiji i Kanarskim ostrvima, kao i u luci Đoja Tauro na jugu Italije.

Dva dana kasnije, u jednom kontejneru sa tog broda pronađen je kokain vrijedan oko 30 miliona eura, i to u lučkom terminalu, gdje se čekao pregled pristiglih tovara.

U noći između 7. i 8. februara, pripadnici italijanskse Guardia di Finanza na sigurnosnim kamerama vidjeli su da lučki radnik pomjera jedan od kontejnera i fotografiše. Italijanski mediji prenijeli su da je to bio signal za uzbunu, jer je to uobičajeno za karike u kartelima zadužene da izvijeste one kojima je droga namijenjena - šalju im fotografije i video zapise, kako bi potvrdili dolazak kokaina, u dogovoru s južnoameričkim “dobavljačima”.

Taj lučki radnik uhapšen je iste noći i to dok je, uz pomoć još jednog kolege, iz kontejnera istovarivao džakove kokaina na lučki traktor i premjestio ih na područje koje nije pokriveno kamerama, pišu Vijesti.

Sagovornik iz bezbjednosnog sektora kazao je da je južnoamerički narko kartel, upravo preko rute Brazil - Italija, obezbjeđivao kokain za više organizovanih kriminalnih grupa koje su bile prikačene za balkanski narko klan.

Zbog toga istražitelji vjeruju da je i 445 kilograma skupocjenog bijelog praha, zaplijenjenog prije dvije godine na kontejnerašu Adelaide, bilo namijenjeno za kavački i sa njim povezane klanove.