Nikšićanin V.V. (18) uhapšen je zbog sumnje da je pokUšao nožem da ubije sugrađanina D.K

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Nikšićka policija identifikovala je lica koja su 10. marta, dva sata nakon ponoći učestvovala u tuči u ulici Gojka Garčevića, nedaleko od jednog noćnog kluba, akojom prilikom je D.K. zadobio teške tjelesne povrede.,Jedna osoba je uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Naime, nikšićka policija je pregledala veći broj video nadzora sa lica mjesta. Policija je došla do sumnje da je prvo došlo do verbalnog, a potom do fizičkog konflikta između L.K., M.M., B.B. i V.V. sa jedne strane i D.K., B.B., V.K., M.P., A.Š i A.K. sa druge strane, kako saopštavaju iz Uprave policije.

Sumnja se da je V.V. (18) iz Nikšića, upotrebom noža, oštećenom D.K. nanio povredu u predjelu leđa, opasnu po život.

Po nalogu državnog tužioca Višeg državnog tužilaštva V.V. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu, dok će se državni tužilac u odnosu na ostale učesnike ovog događaja naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela.