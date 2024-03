Spajić je predložio i da se o ovom pitanju razgovara sa partnerima iz Brisela.

Vlada je o ovome raspravljala nakon što je za to zeleno svjetlo dala Komisija za kadrovska i administrativna pitanja. Uz predlog o razrješenju Brđanina figuriralo je i rješenje da ministar unutrašnjih poslova bude koordinator Uprave policije. Premijer Milojko Spajić naveo je na sjednici da nema ništa protiv smjene Brđanina, ali da se sprovede po zakonu i da se odredi novi direktor. Smatra da to ne može biti ministar Danilo Šaranović kao koordinator, navodeći da to nije po zakonu, a treba imati u vidu napredak u poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa EU i potrebu poštovanja procedura. O predlogu da Brđanin bude razriješen nije odlučeno, imajuću u vidu da kompromisa i dalje nema, prenosi RTCG.