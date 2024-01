Policijski službenici su preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, rasvijetlili tri krivična djela iz oblasti imovinskog kriminalitet i procesuirali tri lica.

Barska policija je podnijela krivičnu prijavu protiv E.M. (25) iz Bara zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa. On je, kako se sumnja, 20. septembra 2023. godine, došao do jedne perionice i otuđio žensku torbicu u kojoj su se nalazila lična

dokumenta, platne kartice i novac u iznosu od 500 eura. On je novac potrošio, a lična dokumenat i kartice vratio bratu oštećene.