Advokat bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, Mihailo Volkov, najavio je predlaganje novog jemstva sudu u nadi da će nakon dva prethodno odbijena novo predstavljati dovoljnu garanciju da Veljović nema namjeru da napušta zemlju, piše CdM.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Viši sud je 25. decembra odbio jemstvo za Veljovića u iznosu od 928.000 eura u nekretninama i gotovini.

„Mi smo svakako uložili ustavnu žalbu i u nekom narednom periodu ćemo položiti novo jemstvo sa nadom da će uz dodatan napor porodica i prijatelji uspjeti da prikupe neko jemstvo koje bi bilo u većem iznosu od ovog i da će sud imati sluha da takvo jemstvo i prihvati”, kazao je Volkov u razgovoru za Antenu M.

Volkov je poručio da je odbrana uz jemstvo predlagala i razne mjere nadzora iz člana 166. Krivičnog zakonika, poput zabrane napuštanja stana ili Podgorice.

On ističe i da bi usljed Veljovićevog pogoršanog zdravstvenog stanja trebalo da mu bude omogućeno da se brani sa slobode, a čemu u prilog idu, kako dodaje, i nehumani uslovi u kojima je Veljović liječen, piše CdM.

„Zdravstveno stanje Veljovića nije nimalo dobro. Skoro svakodnevno ima povišene temperature, podložan je infekcijama i zaista uz sve to, moram reći, izložen nehumanom odnosu koji krši sve standarde u dijelu ljudskih prava. Samo jedna činjenica koju sam isticao više puta, koja je već poznata ali je malo ko od državnih institucija reagovao na nju, a to je da je Veljoviću bilo onemogućeno kretanje tokom liječenja u KC-u i da je maltene 24h dnevno bio vezan lisicama. Nijesmo dobili odgovor po čijem je to zahtjevu a više puta smo se obraćali i pisali“, dodaje Volkov.

Specijalno državno tužilaštvo ima rok do 24. januara da podigne optužnicu ili da Veljovića pusti na slobodu.

„I pored svega što je već ukazivano nažalost ja očekujem da će SDT podići optužnicu ali sam siguran u ishod samog sudskog postupka jer oni dokazi koji su bili prezentovani okrivljenom i odbrani apsolutno ne ukazuju na ono što mu se stavlja na teret“, zaključuje Volkov, prenosi portal CdM.