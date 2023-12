Novljanin Marko Radović (29) oslobođen je optužbi da je 8. decembra 2018. godine u Herceg Novom pokušao da ubije policajce Aleksandar Vukićevića i Sendina Ljucu.

Istovremeno, osuđen je na tri mjeseca zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja, kazao je Vijestima njegov branilac, advokat Željko Đukanović.

Istakao je da je takvom odlukom, donijetom u ponovljenom postupku, potvrđena teza odbrane - da Radović nije pokušao da ubije dvojicu policijskih inspektora.

Advokat je podsjetio da je Novljanin u prethodnom postupku bio osuđen na jedinstvenu kaznu od tri godine i dva mjeseca, ali da je Apelacioni sud ukinuo tu odluku.

"Nakon odluke Apelacionog suda, u ponovljenom postupku, vještak balističke struke je utvrdio, a time i potvrdio tezu odbrane - da nema mjesta optužnici kakvu je kvalifikovalo i formulisalo tužilaštvo i kako su to u izjavama naveli oštećeni. Potvrđena je teza odbrane da ispaljenje hitaca nije bilo usmjereno direktno prema policajcima, već na potpuno drugačiji način, čime je potvrđen stav odbrane da nema krivičnog djela pokušaj ubistva na štetu policajaca. U ponovljenom postupku on je oslobođen optužbe za to krivično djelo i osuđen zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija na kaznu zatvora od tri mjeseca", rekao je Đukanović, kako javljaju Vijesti.

Radović je u decembru 2020. godine, u prvostepenom postupku, osuđen na tri godine i dva mjeseca zatvora zbog optužbe da je dvije godine ranije, u Herceg Novom, u blizini lokala "Kod mene" pokušao da ubije policajce Vikićevića i Ljucu.