U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću i ostalim optuženim, pišu Vijesti.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić se tereti da je uz pomoć 11 pripadnika kriminalne organizacije, među kojima su stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici firmi za obezbjeđenje u stečajnim postupcima, nezakonito oštetio osam kompanija za više stotina hiljada eura.

Optužnicom su obuhvaćeni i Saša Zejak, Snežana Jović, Sanja Lješković, Ranko Radinović, Sreten Mrvaljević, Pavić Globarević, Stana Čelebić, Darko Perović, Omer Markišić, Dejan Golubović, Danijela Laković, Dušan Laković, kao i protiv preduzeća Titan security, Securitas Montenegro, Top force system i Ogimar MNE.

Okrivljena Danijela Laković je odbacila navode optužnice i istakla da nije član kriminalne organizacije, te da ne poznaje okrivljenog Blaža Jovanića, kao ni ostale optužene.

Ona je ostala kod svoje odbrane u tužilačkoj istrazi pred SDT. Navela je da on i njen suprug koji je okrivljeni Dušan Laković, trudili da zarade i da su sve radili legalno, prenosi portal Vijesti.

“Ne priznajejm da sam član kriminalne organizacije, ne poznajem Blaža Jovanića i druge. Ovo za šta me SDT tereti mi je totalno nenormalno. Smatram da je ovo velika nepravda”, smatra ona. Dodala je da su ona i njen suprug otvorili firmu koja se bavila steajnim postupcima. Navale je da joj je suprug rekao da mu je drug predložio, dao ideju, da otvori firmu koja se bavi oglašavanjem stečajnih postupaka. Okrivljeni Dušan Laković je naveo da je cijena oglašavanja na njihovom sajtu bila 255 eura mjesečno. Kazali su da je oglas ostajao i duže od mjesec dana, čak i do pola godine i da za to nije bila naknadna uplata niti je tražena. Naveli su da su flajere ostavljali povodom tog sajta i u Privredni sud i u bankama...na više mejsta. “Ja sam se raspitao, cijene oglasa u novinama su oko 300 eura dnevno, a kod nas je 255 bilo na mjesečnom nivou “, kazao je okrivljeni Laković.

Sud joj je ukazao na razlike u iskazima pred SDT i danas na suđenju, nakon čega je okrivljena Danijela Laković rekla da nije znala da je Boro Jovanić drug koji je njenom mužu dao ideju za pokretanje posla i koji je išao sa njim za Njemačku i precizirala da je to kasnije saznala. Ona je navela da je Jovanića vidjela kada je išla u Privredni sud, prilikom zaključavanja memoranduma o saradnji i tokom zaključivanja aneksa tog memoranduma.

“Nije mi jasno zašto sam na optuženičkoj klupi. Ta činjenica mi stvara neprijatnosti. Ne smatram se krivom”, izjavila je Danijela Laković. Okrivljeni Dušan Laković je kazao da ne priznaje navode optužnice, te da ne poznaje Jovanića.

“Mi smo imali firmu koja je trebala da se bavi prodajom ribe. Nismo uspjeli. Ugasili smo firmu na način da možemo opet da je aktiviramo. Bora Jovanića sam upoznao odavno, kada sam radio u automehaničarskoj radionici. Teško smo živjeli i tražili smo posao. Poznajemo se iz tog servisa on i ja. Ja i braća, smo kao klinci počeli da radimo tu, od 1998. je radionica počela sa radom, još kao đeca smo počeli...u žargonu su govorili da vode auto "kod đece". Tu su skoro svi dovozili automobile, i iz banaka, sudova, ne samo iz Privrednog suda, nego i iz drugih. Pola grada poznajem tako. Sa Borom, kad bi dovezao automobil "Prve banke", znao bih da sjednem i popijem kafu. Nismo razgovarali o privatnim stvarima. On mi je dao ideju da otvorilm firmu za oglašavanje stečajnih postupaka”, naveo je okrivljeni Dušan Laković.

Dodao je da je kupio nekoliko različitih domena za sajt koji se bavio oglašavanjem stečajnih postupaka i da je angažovao firmu koja je to održavala, pišu Vijesti.

“Iz zahvalnosti sam kupio vozilo “pasat” za Bora Jovanića. Da sam imao keš, kupio bih ga za keš. Međutim nisam, pa sam ga uzeo na račun firme. On je zatim prodat, ja sam platio dvije rate, treću nisam jer nisam imao novca. Insistirao sam da se auto miče sa firme jer su dolazile kazne. Zvao sam Bora da zove kupca da plati treću ratu, bile su tri rate od po oko 4000 eura”, pojasnio je optuženi.

Pored Jovanića zbog stvaranja kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja na optužnici su stečajni upravnici Saša Zejak, Snežana Jović, Sanja Lješković, Ranko Radinović, Sreten Mrvaljević, vlasnici firmi za obezbjeđenje Pavić Globarević, Stana Čelebić i Darko Perović, procjenitelji Omer Markišić i Dejan Golubović, vlasnici kompanije ,,Ogimar“ Danijela i Dušan Laković.

Na optužnici su i kompanije “Titan security” DOO Podgorica, “Securitas Montenegro” DOO Podgorica, “Top force system” DOO Nikšić i “Ogimar MNE” DOO Podgorica.

Jovanić se tereti da je tokom 2015. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici postali naprijed navedeni stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici kompanija za obezbjeđenje i više drugih, za sada nepoznatih lica, navedeno je u saopštenju koje potpisuje specijalni tužilac Vukas Radonjić.