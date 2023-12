"Ne želim da učestvujem u sudsko-političkom kockanju, niti da otežavam sprovođenje pravosnažnih sudskih odluka", rekao je Terzić "Vijestima"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić tražio je od Vlade Milojka Spajića da ga hitno razriješe, kako bi nesmetano mogla da se sprovede pravosnažna sudska odluka i za direktora te institucije imenuje Zoran Brđanin, saznaju Vijesti.

Prema istim infomacijama, Terzić je Spajiću poslao pismo kojim je tražio da to učine na sjednici Vlade zakazanoj za danas.

On je Vijestima, u telefonskom razgovoru, potvrdio da je tražio hitno razrješenje:

"Tačno je da sam tražio od Vlade da me hitno razriješe, jer ne želim da učestvujem u sudsko-političkom kockanju, niti da otežavam sprovođenje pravosnažnih sudskih odluka", rekao je Terzić.

Upravni sud poništio je 7. decembra rješenje o razrješenju bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina, a odluka je donijeta u sporu pune jurisdikcije.

Presuda je stigla u jeku nesuglasja na relaciji Demokrate - Pokret Evropa sad, a zbog pregovora o podjeli ključnih pozicija u Upravi policije, ali i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Istog dana ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da neće vraćati Brđanina na mjesto direktora Uprave policije, jer smatra da mu to zakonom ne pripada. Nedugo zatim, Šaranović je kazao da je Brđanin direktor UP, objasnivši da se do tog tumačenja došlo kroz komunikaciju sa "najeminentnijim pravnim stručnjacima" u državi.

Šaranović je juče Vijestima kazao da Brđanin može biti razriješen s te funkcije smo ako skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu odbije jedan od njegovih izvještaja o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.