Damir Hodžić, ubijeni saradnik "škaljarskog klana" kao da se nasutio smrt samo dva mjeseca ranije, govori da će suparničkom klanu biti teško da ga uhvate.

Izvor: privatna arhiva

On je, da podsjetimo, ubijen 14. oktobra 2020. u kući kod Spuža sa svojim zetom Adisom Spahićem koji nije bio kriminalac, a za njihova ubistva osumnjičeni su Beograđani Veljko Belivuk i Marko Miljković, saradnici "kavčana" i njihovog vođe Radoja Zvicera.

Damir Hodžić, kako se navodi u konverzaciji, samo dva mjeseca prije nego što je ubijen, govori svojim saradnicima kako bi baš volio da vidi kako će ga ubiti.

- To se sprdajte vi samo da sam šef, pa kad me oderu neđe preko reda... A opet najbolje da će me ove p**** špijunske vatat, ako me uhvate alal im bilo. Evo da vidimo - napisao je Hodžić svojim saradnicima.

Izvor: privatna arhiva

Hodžić je inače jedna od rijetkih žrtava klana Belivuka i Miljkovića koja, kako se sumnja, nije mučena.

,,On je izvukao pištolj i uperio u Belivuka tako da je ovaj morao da odreaguje u upuca ga, da ga Hodžić ne bi preduhitrio'' podsjeća izvor Kurira.

Kako je Kurir već objavio "škaljarci" u svojoj prepisci iz 2020. preko kriptovane aplikacije, za koju su vjerovali da ne može biti "razbijena", govore o nizu krivičnih djela čiji su bili akteri, ali i sukobu sa kavačkim klanom. O tajnama i blagu "škaljaraca" dopisuju se Damir Hodžić, Emil Tuzović, Vladimir Ulama, Stefan Đukić i Stefan Micić.

U jednoj od tih konverzacija Hodžić pominje svoje ubistvo.

Dva mjeseca kasnije Belivuk glasovnom porukom obavještava svoje saradnika da je ubio "Kasapa" (prim. aut. Damir Hodžić).

,,Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao ‘Kasap’, ‘Kratos’ je hvato ‘Zeta’, ‘Hell’ je hvato M., to što je ‘Kasap’ imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promijeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam htio da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo'' glasila je, navodno, Belivukova poruka.