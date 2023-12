Službenici Barske interventne jedinice su kontrolisali svoje kolege da li nose legalno oružje sa sobom.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Oni su kontrolisali policajce koji su bili u pratnji Zorana Lazovića, bivšeg funkcionera Uprave policije, da bi provjerili da li nose legalno oružje sa sobom, pišu Vijesti.

Sagovornik "Vijesti" rekao je da su zaustavljeni u Zaljevu, u povratku sa suđenja u ulcinjskom Osnovnom sudu u kom se vodi spor po Lazovićevoj tužbi protiv bivšeg premijera Dritana Abazovića.

"Vijestima" je objašnjeno da Lazović nema formalno policijsko obezbjeđenje jer je prije nekoliko mjeseci tražio da on bira službenike UP koji će ga čuvati, odnosno da o njegovoj bezbjednosti ostanu da se staraju službenici koji su to činili dok je bio na čelu Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.