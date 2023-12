Navodni članovi podgoričke ćelije kavačkog klana optuženi za pokušaj ubistva novinarke Olivere Lakić i likvidaciju Miodraga Kruščića

Izvor: Twitter/ Uprava policije Crne Gore/ Screenshot

Mario Milošević i navodna podgorička ćelija kavačkog klana optuženi su juče za pokušaj ubistva novinarke Olivere Lakić i ubistvo Miodraga Migija Kruščića.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) obuhvaćeni su Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Milošević, nekadašnji policijski specijalac Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović, pišu Vijesti.

Tužilac i portrparol SDT-a Vukas Radonjić saopštio je da je predmet optužnice, osim napada na novinarku Lakić i ubistva Kruščića, i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

“Optužnicom je predloženo da se okrivljenom M. M. produži pritvor, zbog postoja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i da će ponoviti krivično djelo, da se okrivljenima M.V., A.Lj. i F.K. sudi u odsustvu, jer su u bjekstvu ili na drugi način nijesu dostižni državnim organima, dok su ostali okrivljeni na izdržavanju kazne ili u pritvoru u drugim krivičnim predmetima ili su pušteni na slobodu pošto im je isteklo maksimalno vrijeme trajanja pritvora u istrazi po zakonu i to dok je postupak bio u toku pred Višim državnim tužilaštvom u Podgorici”, piše u saopštenju Radonjića.

Novinarka Lakić ranjena je u nogu 8. maja 2018. godine ispred vrata zgrade u kojoj stanuje, u Podgorici, a 13 dana kasnije, 21. maja 2018. godine, ubijen je Miodrag Kruščić dok je sjedio u lokalu “Palata” u Podgorici.

Ubica je imao silikonsku masku i prišao je Kruščiću s leđa i u njega ispalio devet metaka.

Na snimku sa video nadzora vidio se maskirani ubica kako prilazi Kruščiću, a potom i kako skače sa stolice i obara sto. Ubica je prišao i iz blizine pucao u Kruščića, prenosi portal Vijesti.

Istraga pokušaja ubistva novinarke i ubistva Kruščića trajala je pet godina i sedam mjeseci, a transkripti sa kriptovane Skaj aplikacije, koje je crnogorskim istražiteljima dostavila Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona, pokazuju da se sada uhapšeni policajac Petar Lazović trudio da spriječi istragu o pokušaju ubistva Lakić.

To je činio nakon što je Bajram Pista odlučio da specijalnim tužiocima prizna svoju i ulogu drugih okrivljenih u tom zločinu, proizilazi iz njegove komunikacije sa kriminalcima i odbjeglim kolegom Ljubom Milovićem.

Pista je uhapšen 29. aprila 2019. godine. Potom je duže od godinu ćutao pred istražiteljima. Nakon što je, ipak, progovorio, Lazović je pravio strategiju ne bi li zaštitio nalogodavca tog pokušaja ubistva, kojeg oslovljava sa Ribić.

Iz poruka koje razmjenjuju pripadnici organizovane kriminalne grupe kavački klan proizilazi da tim nadimkom oslovljavaju Filipa Kneževića, pišu Vijesti.

Lazović sa Milovićem preko te zaštićene aplikacije komunicira 20. novembra 2020. godine i traži od njega da priča sa Komitom - Radojem Zvicerom, da se dogovore oko toga koga da pošalju na poligrafsko testiranje i na taj način opovrgnu ono što je Pista priznao.

Nakon što Milović odbija da se miješa u taj nezakoniti posao, Lazović je o tome komunicirao sa Zvicerom, kojem istog dana šalje poruku:

“Onog što sam te onda pitao...sve od njega kreće. Bubanja govori Bajrmu Pisti da je pratio Olju za interes Filipa. Pista išao na poligraf i prošao poligraf da mu je Bubanja to pričao... Ako je Bubanja lagao, onda da ga naćeramo da ide na poligraf da očistimo za početak Ribića, jer SKP stalno pritiska, zove tužilaštvo da se to oko Ribića... Znaš li ovog malog Bešovića? Jer oću zbog tebe da pomognem da očistimo Ribića, a onda upozori Bešovića ako je tvoj interes da manje priča i petlja sa travom, jer je nešto su stigle neke info”, piše Lazović šefu kavčana, prenose Vijesti.

Tog dana poslao mu je više desetina poruka u kojima insistira da Bubanja ode na poligraf, na njegovu riječ i kaže da “nema veze sa Oljom”...

“Bubanja da ode poligraf na moju riječ da nema veze sa Oljom i čistimo polako sve i Bunju izvlačimo... Bubanju. Kažeš da ode na poligraf na moju riječ vezano samo za Olju i kod našeg poligrafiste. Ja idem sa njim... kad je čist, boli ga ku*ac i onda pomažemo nju i Ribiću skidamo taj teret sa njih... Brate, Pistom riješli nisu ništa sem oko Mujovića i tamo oko droge nešto, trave itd sa Albancima... On je prošao da mu Bubanja rekao, ja oću da pomognem, ja sam htio da povedemo Bubanju za Olju na poligraf i to zatrpavamo, jer nisam htio kad je hapšen da ga vodim na obradu, jer je na tvoju stranu... Ja samo oću da vam pomognem, sina sahranio od 3 godine koji mi je sve, ali moram da se uvatim za nešto da ih podbijem ja. Njih čistimo - pa posle Mariu da pomognemo... Ja tu sam i nije to samo do mene, da mogu kako ja oću, puno je ološa i izdajnika i sa svakim ne može da se priča iskreno”, piše Lazović Zviceru...

Dva dana kasnije Zvicer mu spočitava da su Bubanju već jednom zeznuli na poligrafu, i rekli mu da ima njegov DNK za ubistvo u Auto Zeti, kada je stradao Ivan Nedović...

Kako Vijesti pišu, Lazović se ponovo pravda da nikoga od njegovih nisu maltretirali, da je to sigurno radio neki drugi policijski sektor, a onda danima insistira da taj klan spasi optužbi za pokušaj ubistva novinarke, ali je šef kavčana uporan da Bubanja neće više ići na poligraf.

Posljednjeg dana oktobra te godine Zviceru šalje poruku kojom mu se zaklinje “tako moj sin i tata živjeli” da “nikad nikoga matretirali nismo zbog movinarke, niti smo uzeli namjerno predmet od Enesa Bakovića”...

“Tata nije dao da se okrivi Knežević Filip Ribić, jer to što su mu donijeli iz SKP...Tako da su te slabo uputili da smo mi matretirali, nego nismo prihvatili njihove dokaze koje one su imali, jer Z nije htio Olju i Maria da prihvati ta dva predmeta”, piše policajac šefu kavčana.

Zvicer mu tada govori da je Nikola Drecun upravo njega prepoznao kao policajca koji ga je zlostavljao da bi “špijao” i optužio svakoga, a Lazović nastavlja da se pravda:

“Da odg. na poligraf da nema veze sa Oljom i puše ku*ac...Ali me smije to jer ima međunarodnu neku potjernicu...Ja bi ti rekao kao za Kilibardu i Pejovića, tako bih ti rekao i za Ribića”, uporan je Lazović, prenose Vijesti.

Zvicer mu odgovara da ostave Bubanju na mir i da se pozabave Edmondom Mustafom koji je pričao o deset ubistava...

Nakon prepirke u kojoj Zvicer veoma grubo poručuje da Bubanja više neće ići na poligraf i da je policija lagala da je ranije pao na poligrafu, Lazović se pravda da ga njegov tim nije saslušavao, ali da možda jeste Bakovićev.

“Mali nas neće lagati, niti smije”, poručuje Zvicer i objašnjava Lazoviću da će on u njegovo ime sastaviti poruku kojom se izvinjava što su policajci “slagali” za DNK...

...Da tebi brat nešto kaže, čuvaj ti mene i nas djelić koliko ja tebe čuvam”, piše mu Zvicer...

On je tada bio službenik Odsjeka za posebnu operativnu podršku u najznačajnijem policijskom Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK).

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici predalo novu optužnicu protiv odbjeglog šefa kavačkog klana Radoja Zvicera i još tri osobe, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i šverca 743 kilograma kokaina, koji je otkriven i privremeno oduzet u avgustu 2020. godine u holandskoj luci Roterdam, prenosi portal Vijesti.