Sumnja se da su protivno zakonu donijeli rješenje o prinudnoj naplati poreske obaveze u iznosu od 64. 562 eura poreskom obvezniku advokatu Nušu Kalaču.

Samostalni savjetnik Uprave prihoda i carina u Rožajama Džemal Kalač i šefica tog odsjeka Ajsela Kalač, kazali su nisu da zloupotrijebili službeni položaj u slučaju rješenja o prinudnoj naplati 64.562 eura poreskom obvezniku advokatu Nušu Kalaču, iz Rožaja, pišu Vijesti.

Pretres u Višem sudu, kao drugostepenom organu otvoren je nakon što je taj sud po drugi put ukinuo presudu Osnovnog suda u Rožajama.

Osnovni sud u Rožajama zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja osudio ih je na uslovne kazne - tri mjeseca zatvora na godinu dana.

Prema optužnici samostalni savjetnik Džemal Kalač i šefica u Upravi prihoda i carina u Rožajama Ajsela Kalač su 26. aprila 2021. godine, u uračunjivom stanju zajedno, protivno zakonu donijeli rješenje o prinudnoj naplati povreske obaveze u iznosu od 64.562 eura poreskom obvezniku advokatu Nušu Kalaču, čime su zloupotrijebili službeni položaj.

Ajsela Kalač je kazala da joj nepravedno sude i da je radila ono što na šta je zakon obavezuje, te da advokat ni na koji način nije oštećen, ističući da je tokom kontrole firme advokata poreski ispektor Mirsad Cikotić donio rješenje koji su oni samo sproveli.

"U međuvremenu, Nušo Kalač je tražio deblokadu računa, za šta mi nemamo ovlašćenja", kazala je Ajsela Kalač, dodajući da su sredstva sa računa advokata skinuta prinudnom naplatom, čime je realizovano rješenje o prinudnoj naplati.

Ajsela je navela da joj je ovim slučajem nanešena velika moralna šteta, jer nema mrlje u karijeri, i da je prošla 3 godine patnje zbog nepravednih optužbi, prenose Vijesti.

Njen kolega Džemal je kazao da je ovo klasični primjer utaje poreza od strane advokata Nuša Kalača koji nije pokazao prijavu obaveza, odnosno, baveći se prometom nekretnina, nije prikazao svaki prihod.

"Glavni propust je napravio poreski inspektor koji je vršio kontrolu prihoda advokata Nuša Kalača, jer je, nakon što je utvrdio postojanje poreske obaveze, trebalo da podnese krivičnu prijavu protiv Nuša Kalač”, kazao je Džemal Kalač.

Pojasnio je da je tog dana bio odsutan sa posla i da je samo potisao rješenje, te da nije znao šta potpisuje, da ga sa tim nije upoznala, na šta je Ajsela Kalač rekla da to nije to nije tačno, već da je detaljnom upoznat sa slučajem, ali da se plašio od advokata, zbog čega je ona pristala da se i ona potpiše na to rješenje.

Suđenje se nastavlja 21. decembra.