U Osnovnom sudu u Podgorici je 23. novembra nastavljeno suđenje okrivljenom policijskom službeniku Daliboru Ljekočeviću, za iznuđivanje iskaza teškim nasiljem od oštećenog Benjamina Mugoše.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suđenju je prisustvovao okrivljeni Ljekočević, koji je u prostorije Osnovnog suda doveden iz pritvora u kojem se nalazi po osnovu gonjenja za drugo krivičeno djelo i oštećeni Benjamin Mugoša sa svojim zastupnicima, zastupnik optužbe, kao i dva od četiri pozvana svjedoka.

Suđenje je počelo saslušavanjam Srđana Koraća, nečelnika kriminalistiške policije. On je rekao da su u tom periodu radili na rasvjetljavanju krivičnih djela koja se odnose na postavljenje eksplozivnih naprava u blizini ugostiteljskog objekta ,,Grand” kao i one koja je aktivirana u blizini kuće Duška Golubovića.

Rekao je da su bili dobro pripremljeni za ova dva predmeta, te da su o tome i obavjestili tužioca. Nakon što je dobijena informacija od jednog lica da je Benjamin Mugoša učestvovao u dva pomenuta krivična djela, po nalogu tužiteljke Ivane Šišević izvršen je pretres na lokaciji za koju su imali informaciju da živi Benjamin Mugoša. Korać je istakao da je tog dana regularno bio na poslu, ali da nije sretao Mugošu.

Detalje oko prijave Mugoše o navodnoj torturi saznao je tek od tužiteljke Šišević, kada je saslušan u svojstvu svjedoka, rekao je Korać. Dodao je da u hodnicima odjeljenja kriminalističke policije imaju kamere, ali da ih u kancelarijama nemaju. Centralni informacioni sistem ima pristip tim kamerama, ali je mu nije poznato da li oni prate dešavanja 24h, te misli da kamere snimaju non-stop. Komunikacija sa svojim kolegma kojima je nadređen obavlja se preko radio veze ili telefona, ali je to češće preko telefona.

Sutkinja Becić imala je pitanja koja se odnose na pokrivanje-opservaciju terena uoči vršenja pretresa, pa je Korać pojasnio da to podrazumjeva da kada se dobije naredba o pretresu, a to je obično dan prije, vrši se obezbjeđivanje šireg kruga u odnosu na objekat. Na pitanje da li je okrivljeni Ljekočević pokazivao lokaciju Mugoše, svjedok je odgovorio, da je to moguće, da ne može da se tačno sjeti, ali da se sjeća da se pretres radio oko 6h ujutro. On je još dodao da zna da je Mugoša iz pritvora poslao pismo direktoru Uprave policije.

Korać je potvrdio da je obaviješten da je Mugoša odbio da da izjavu i da je odveden na poligrafsko ispitivanje. Nakon toga je dobio informaciju od postupajuće tužiteljke Šišević da je Mugoša u periodu kada su se odigrali bombaški napadi bio u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, te da nije mogao učestvovati u krivičnim djelima na čijem rasvjetljavanju je u tom periodu rađeno. Nakon te informacije, Korać je naveo da se obratili kolegama iz UIKS, od kojih su dobili odgovor koji je proslijeđen tužilaštvu. Na osnovu dobijenog odgovora, Mugoši je ukinut pritvor. Dakle, od momenta lišavanja slobode do dobijanja odgovora od UIKS, Mugoša se nalazio u pritvoru.

Potom je saslušan svjedok Danilo Grbović, koji je kolega otpuženog policijskog inspektora Ljekočevića i koji je u drugom postupku okrivljeni sa još četiri policijska službenika, takođe za iznuđivanje iskaza teškim nasiljem od Marka Boljevića. Grbović je rekao da je u jutranjim časovima angažovan na pretresu kuće Benjamina Mugoše, nakon što su saznali da njegova prava adresa nije u porodičnoj kući već da se nalazi na Zabjelu gdje kao podstanar živi sa djevojkom.

Naveo je da se uputio na tu adresu i nakon što se uvjerio da je prava, čekao je ostale kolege da dođu kako bi se započeo pretres. Naveo je da je Mugoša pozvao advokata, ali da mu je advokat rekao da neće doći pa su izvršili pretres i priveli Mugošu u prostorije Centra bezbjednosti u Podgorici. Rekao je da zna da je Mugoša bio smješten u prostoriji za stranke. Njegova posljednja aktivnost tog dana, a u vezi Mugoše, bila je da je po nalogu nadređenog odveo Mugošu na poligrafsko ispitivanje, gdje se zadržao nekih 15 minuta, nakon čega je Mugošu vratio u istu prostoriju koja je predviđena za stranke.

Oko 11h napustio je zgradu Uprave policije jer je nastavio radne zadatke van zgrade. Grbović je potvrdio da sa nadređenim načelnikom Koraćem kada su na terenu komuniciraju putem radio veze ili telefona.

Iako su još dva svjedoka bila pozvana na jučerašnje suđenje, oni se nijesu pojavili, pa je za naredno suđenje koje je zakazano za 28.12.2023. predviđeno je saslušanje Ljubisava Strikovića, Nemanje Vujoševića i Radomana Vujačića.

Građanska alijansa će nastaviti aktivno da prati ovo i druga suđenja za slučajeve torture, u okviru projekta “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori”, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.