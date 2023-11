Policija u Vlasotincu je uhapsila P.I. (39) zbog sumnje da je ubio svog oca (58).

Izvor: Kurir/ Nenad Kostić, Ilustracija

Policija u Vlasotincu je uhapsila P.I. (39) zbog sumnje da je ubio svog oca (58). On je osumnjičen za krivično djelo nasilje u porodici.

Kako se sumnja, on je u četvrtak uveče zadao više udaraca svom pedesetogodišnjem ocu koji je preminuo od zadobijenih povreda. Njemu je po ovlašćenju javnog tužioca u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.