On je rekao da je njegova firma obezbjeđivala “Rudnik Boksita” od 2007. do 2009. godine ali da to nije imalo veze sa stečajnim postupcima, ni posao obezbjeđenja u Aluminijskom kombinatu.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Privrednog suda Crne Gore Blažu Jovaniću i ostalim okrivljenim.

Iznoseći odbranu pred sudom, vlasnik firme za obezbjeđenje lica i objekata Darko Perović, izjavio je da je imao firmu koja se bavila poslovima obezbjeđenja mnogo prije nego što je Blažo Jovanić izabran za predsjednika Privrednog suda. Potvrdio je da je kum sa Jovanićem, ali da nikada nijesu razgovarali o poslovima obezbjeđenja u stečajnim postupcima.

Okrivljeni je pojasnio da je 2003. godine osnovao firmu koja se bavila zaštitom imovine i lica "Gardijan" DOO čiji je bio vlasnik i izvršni direktor. Naveo je da je firmu 2010. godine prodao renomiranom preduzeću iz Švedske Sekjuriti AB Stokholm. Dodao je da je u dijelu firme koji je pokrivao tržište Crne Gore on ostao izvršni direktor. Optuženi navodi da su Šveđani 2020. godine prodali mu firmu i od tada je on izvršni direktor i vlasnik kompanije.

Perović je istakao da su za deset godina poslovanja Šveđani u Crnoj Gori dali mnoge donacije, javljaju Vijesti.

Pojašnjavajući angažman njegove firme i obezbjeđenja u kompaniji "Bjelasica Rada" u stečaju, okrivljeni tvrdi da je to bio sasvim zakonit posao u kojem je stečajni upravnik bio optuženi Sreten Mrvaljević sa kojim se poznaje iz studentskih dana. Dodao je da je to bio jedini posao za koji je Mrvaljević kao stečajni upravnik za poslove obezbjeđenja angažovao njegovu firmu. Optuženi je istakao da je u tom slučaju predimenzioniran iznos novca koji je bio određen za taj posao, te da je za 11 mjeseci taj iznos bio 112.000 eura, a ne kako su mediji tvrdili za tri mjeseca, i da je bio uračunat i PDV od 18.584 eura koji je uredno plaćen u 11 mjesečnih rata.

“Moja firma je radila ukupno oko pet stečaja za period dok je Blažo Jovanić bio na čelu Privrednog suda od 2014. do 2022 godine”, izjavio je Perović, pišu Vijesti.

Odgovarajući na pa pitanja Jovanića, Perović je kazao da je njegova firma obezbjeđivala “Rudnik Boksita” od 2007. do 2009. godine, koliko se sjeća i da taj posao nije imao veze sa stečanim postupcima kao ni posao obezbjeđenja u Aluminijskom kombinatu 2008. godine. Jovanić je konstatovao da je očigledno da je firma Perovića poslove obezbjeđenja i zaštite radila i mnogo prije nego što je on izabran na mjesto predsjednika Privrednog suda.

Okrivljeni Omer Markišić je izjavio da nije kriv, pojašnjavajući da se poslom procjenitelja bavi više od 30 godina, te da nikada nije bio član bilo kakve kriminalne organizacije.

Nastavak suđenja zakazan je za 18. decembar.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužicu protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća "Titan security" Podgorica, "Securitas Montenegro" Podgorica, "Top force system" Nikšić i "Ogimar MNE" Podgorica, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Kako se navodi u optužnici, Jovaniću se, između ostalog, stavlja na teret da je tokom 2015. godine organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore sve do aprila ove godine, a čiji članovi su postali ostala okrivljena fizička i pravna lica i više drugih, zasada nepoznatih osoba čiji je cilj bilo "vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, radi sticanja nezakonite dobiti, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano za neograničeni vremenski period i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova", kako pišu Vijesti.

U optužnici se navodi da je svaki član kriminalne organizacije "imao unaprijed određeni zadatak ili ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije su se koristile privredne i poslovne strukture i postojao je uticaj kriminalne organizacije na sudsku vlast i na druge važne društvene i ekonomske činioce".

"Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi osnovana sumnja da je kriminalna organizacija imala i ostvarivala svoj kriminalni plan da kroz zloupotrebe službenog položaja okrivljenih koji su bili organi ili učesnici, odnosno navodni učesnici stečajnog postupka, nad stečajnim dužnicima: "Euromix Tours" DOO Budva, "Sotto la Collina" DOO Podgorica, "Nega Tours Montenegro" DOO Budva, "Bjelasica rada" AD Bijelo Polje, "Montri" DOO Igalo, "Princ & Co" DOO Kotor, "Montel" - Motel Glava Zete DOO Nikšić i "Jastreb" DOO Podgorica, u Privrednom sudu Crne Gore, u kojem je okrivljeni Jovanić bio predsjednik i postupao kao stečajni sudija, a okrivljeni Saža Zejak, Sanja Lješković, Snežana Jović, Ranko Radinović i Sreten Mrvaljević učestvovali kao stečajni upravnici, odnosno okrivljeni Lješković i Zejak i kao procjenitelji i sudski vještaci i saradnici stečajnog upravnika, a okrivljena Jovićeva i kao advokat, pribavlja imovinsku korist, kroz nezakonito uvećavanje troškove stečajnih postupaka, njihovim odugovlačenjem i angažovanjem drugih okrivljenih i drugih lica kao saradnika, advokata, procjenitelja i sudskih vještaka ili za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja imovine stečajnih dužnika, pa i kada je to apsolutno nepotrebno, da bi im se na štetu Privrednog suda ili stečajne mase stečajnih dužnika isplatile fiktivne i nedokumentovane naknade i troškovi za učešće ili navodno učešće i rad u stečajnom postupku, odnosno za navodno date najpovoljnije ponude za izrade procjena imovine stečajnih dužnika, iako su i takve prihvaćene ponude procjena imovine višestruko prevazilazile realne troškove procjene, a koje troškove je odobravao okrivljeni Jovanić", piše u optužnici.

U četvrtak o ukidanju pritvora uz jemstvo

Advokati Predrag Đolević i Velibor Marković, branioci Blaža Jovanića, predložili su ukidanje pritvora, ali je sud odbio. Istakli su da se nalazi u pritvoru duže od 18 mjeseci, te da ne stoje više razlozi zbog kojih je pritvor određen i produžavan, saopštavaju Vijesti.

"Ukazali smo da je Ustavni sud 10. novembra 2023., usvojio tri ustavne žalbe koje su podnijete na rješenja Apelacionog suda o produženju pritvora, s obzirom da je ranije donijeta presuda i o još jednoj ustavnoj žalbi. To znači da su donijete četiri presude o rješenjima o produženju pritvora. U tri presude, na rješenja Apelacionog suda o produženju pritvora od 09. aprila, 09. juna i 09. avgusta Ustavni sud konstatovao je povredu ljudskih prava i nezakonitost vezano za odluke o pritvoru, dok je četvrtom ukinuo rješenje od 09. oktobra Apelacionog suda o produženju pritvora i vratio na ponovno odlučivanje. Apelacioni sud, shodno presudi Ustavnog suda, treba da ukine rješenje Višeg suda o produženju pritvora, a Viši sud da ponovo odluči, imajući u vidu presudu Ustavnog suda”, izjavio je Đolević.

Predsjednik specijalnog vijeća sudija Zoran Radović, odbio je danas predlog odbrane za ukidanje pritvora i rekao da ce sjutra donijeti odluku povodom ukidnog rješenja Apelacionog suda o jemstvu, jer je i ta odluka Apelacionog suda o odbijanju prihvatanja jemstva, ukinuta presudom Ustavnog suda.