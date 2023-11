Advokat Miroje Jovanović branilac okrivljenog Mila Božovića, sumnja da je softver nešto pogriješio.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Kontrola optužnice protiv Mila Božovića i ostalih optuženih, počela je danas u Višem sudu u Podgorici, pred vanraspravnim vijećem kojim predsjedava sudija Vesna Kovačević.

Nakon pauze da sud dodluči o predlozima odbrane, ročište je odloženo za četvrti decembar.

Advokati odbrane pokrenuli su pitanje validnosti dokaza prije samog početka rasprave, od toga da treba pojedine dokaze izdvojiti iz spisa predmeta, do predloga da sud ovu optužnicu treba da odbije.

Branilac okrivljenog Petra Lazovića, advokat Nikola Martinović zatražio je od suda da odluči o dokazima koje je specijalni tužilac predložio, za koje on smatra da ne mogu biti dokazi, saopštavaju Vijesti.

“Ono što je SDT predložio kao dokaz je Skaj komunikacija. Postavlja se pitanje, da li je to tužilac obrađivao materijal ili je to izvorni materijal. Ili je specijalni tužilac obrađivao nešto što je već prethodno obrađeno. Odbrana ne zna koji je nivo odbrada vršen u SDT-u. Danas ne možemo da kažemo da je to sve izvorno. Nemamo nikakvu potvrdu da postoji izvorni materijal. U ekselu nema ništa izvorno. Pitanje je šta je taj program imao za cilj; dalju pretragu ili modifikaciju Skaj komunikacija”, kazao je danas advokat Martinović.

Ovakvo njegovo obraćanje sudu, otvorilo je niz rasprava od ostalih advokata, koji su takođe osporavali skaj aplikacije kao najranjivi dio optužnice, javljaju Vijesti.

Advokat Borivoje Borović, branilac okrivljenog Lazovića, kazao je da je prekršena Evropska konvencija o ljudskim pravima, ne samo kada je u pitanju suđenje u razumnom roku već i kada se radi o jednakosti oružja sa tužiocem. Podaci sa skaj komunikacija, smatra on, trebali su da se proslijede policiji, a ne da služe kao dokaz. Borović je pozvao SDT da povuče optužnicu.

Advokatica Maja Zeković, branilac okrivljenog Lazovića je dodala da sud ima obavezu da strankama obezbijedi sve dokaze.

“Doslo je do najgrublje zloupotrebe procesnih ovlašćenja od strane SDT, koje za posljedicu imaju ne samo povredu prava na odbranu, a ovo budući da je tužilac stranka u postupku i samim tim nema pravo da odlučuje da li će ili neće odbrani odobriti sve dokaze na kojima bazira optužnicu. Kako je tužilac do dana zakazivanja ročišta za kontrolu optužnice, zloupotrebom procesnih ovlašćenja kao i prekoračenja ovlašćenja, nije odbrani omogućio softver program neophodan za citanje sky materijala, to je imalo za posljedicu dalje odugovlačenje postupka, zbog čega sud mora procesno i adekvatno da se odredi. Ovo posebno imajući u vidu jasno i nedvosmisleno definisanu odredbu člana 16 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, kojom je propisano da je sud dužna da strankama i braniocima obezbijedi jednake uslove u pogledu pregledanja dokaza i pristupa dokazima i njihovom izvođenju. Ovakve zloupotrebe od strane SDT dalje se reflektuju i na povredi prava na sudjenje bez odlaganja, propisane članom 15 ZKP-a kojom je nažalost uzalud okrivljenom garantovano da ima pravo da u najkracem roku bude izveden pred sud.. Nažalost moram da konstatujem da tužilac, ili ne cita ZKP-a, ili za slučaj da čita, isti ne primjenjuje”, istakla je Zeković, pišu Vijesti.

Sredinom septembra Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je podiglo optužnicu protiv takozvanog policijskog narko kartela, kojom je obuhvatilo 21 osobu, među kojima je i Božović - optužen za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, ali i policijski funkcioner Dejan Knežević kome će se eventualno suditi za odavanje tajnih podataka i zloupotrebu službenog položaja.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv 21 okrivljenog. Optuženi su Milo Božović, Radoje Zvicer, Ljubo Milović, Dejan Knežević, Mileta Ojadnić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (Kljajević), Darko Knežević, Dražen Milović, Ivan Mijatović...