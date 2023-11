Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Rožaje prijavljeno je od strane S.M. (36) da je njegov brat N.M. (39), tik prije prijavljivanja, ispred porodične kuće koja se nalazi u mjestu Hurije, svojim vozilom marke Citroen namjerno udario u pomoćni objekat vlasništvo S.M.

Izvor: YouTube/screenshot

Od S.M. prikupljeno je obavještenje na zapisnik u odnosu na pomenute okolnosti.

,,Tom prilikom policijski službenici došli su do saznanja da je N.M. vozilom udario u pomoćni objekat vlasništvo S.M., nakon čega je N.M. uputio riječi uvredljive i prijeteće sadržine u odnosu na S.M. i u njegovom pravcu gađao oštrim predmetom", javljeno je iz Uprave policije.

Nakon toga u ovaj se sukob umiješala i emotivna partnerka N.M. pokušavajući da ih zaustavi. Međutim, S.M. je tada fizički napao pomenutu žensku osobu.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama koji se izjasnio da se radnjama N.M. i S.M. nema elemenata krivičnog djela već da je riječ o prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

,,N.M. je u više navrata od strane službenika rožajske policije poraživan na kućnoj adresi u naselju Hurije, ali se nakon događaja udaljio iz porodične kuće i policijski službenici su za njim tragali, dok je protiv S.M. podnijeta prekršajna prijava u redovnom postupku", dodaju iz UP.

Nakon što je policija locirala N.M. uhapšen je zbog prekršaja iz gore pomenutog Zakona.

,,On je priveden nadležnom sudiji za prekršaje koji je za ovo lice izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od 15 dana i on je sproveden u Zatvor Bijelo Polje na izdržavanje kazne", zaključuju iz UP.