Borba protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, koliko-toliko, je pozitivnije ocijenjena od Evropske komisije, ali njihov izvještaj, kako navode iz MANS-a, pokazuje da smo tek na početku u reformi tužilačke organizacije.

Izvor: MONDO

U reformi pravosuđa nije bilo napretka. Korupcije na visokom nivou ima i u državnim strukturama, a u borbi protiv organizovanog kriminala bilo je određenih rezultata. To su, između ostalog, ocjene koje nam stižu iz Evropske komisije, a o kojima je novinar TVCG razgovaro s direktorom Istraživačkog centra MANS-a Dejanom Milovcem.

"Da smo mi bukvalno promijenili jednu osobu, da je kompletna struktura manje više ostala nepromijenjena, i to se negdje prepoznaje u onome što su nalazi Evropske komisije da svi oni postupci koji se tiču i finansijskih istraga i kasnije koji se tiču pravosuđa i zaokruživanja tog rada specijalnog državnog tužioca još uvijek su nedovoljni da bismo mogli da kažemo da imamo održivu borbu protiv organizovanog kriminala", kazao je Milovac, prenosi RTCG.

Evropska komisija je, navode iz MANS-a, upozorila i na nedostatak pravosnažnih presuda u oblastima šverca cigareta i pranja novca. Uzrok takvog stanja je, kaže Milovac, nereformisano sudstvo. Međutim.

"Ultimativna krivica je samog parlamenta i vlade koji nijesu do kraja izveli reforme u pravosuđu i možda se u samom izvještaju najbolje vidi da su političkim partijama, prije svega one koje su činile parlamentarnu većinu, prioriteti bili na nekoj drugoj strani da to nikako nije bilo uspostavljanje sistema, koji bi sjutra trebalo da kontorliše i te političke partije i to je ono što će negdje biti test i za novu administraciju", kazao je Milovac.

Milovac navodi da je komisija uspjela da razluči političku kampanju izvršne vlasti od onog što je stvarno stanje na terenu, kada je u pitanju šverc cigareta, piše RTCG.

"I to se pocrtava u dobrom dijelu izvještaja koji se odnosi na ovaj šverc cigareta da taj postupak nikako nije okončan da mi nijesmo pobijedili švercerske klanove da je šverc preko Luke Bar i dalje veoma aktivan i da je potrebno uložiti dodatne napore prije svega i to je ono što je MANS upozoravao već unazad tri godine da mora se uspostaviti precizna evidencija onoga što odlazi i izlazi iz Luke Bar naročito kad je u pitanju slobodna zona", kazao je Milovac.

Sigurno je - ne možemo iskorijeniti organizovani kriminal, ali možemo, navodi Milovac, osnažiti institucije da se nose s njim. Za održivu borbu nije dovoljno da se neko uhapsi, oduzmu cigarete ili kokain, mora se, poručuje sagovornik TVCG, udariti na strukturu klanova i to finansijskim istragama i oduzimanjem imovine.