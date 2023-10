Bivši odbornik u SO Budva na suđenju ustvrdio da je od sugrađanina uoči održavanja takozvane “šatorske sjednice” vrijeđan i da je bio zabrinut za svoj život i za svoju porodicu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sudija Osnovnog suda u Kotoru Veljko Bulatović naložio je da se od Doma zdravlja u Budvi pribavi podatak da li se nekadašnji nezavisni odbornik Stevan Džaković, nakon 29. maja 2020. kada je po njegovim tvrdnjama doživio linč uoči održavanja takozvane “šatorske sjednice”, obraćao neuropsihijatru dr Nevenki Duletić, te da se dostavi kopija ljekarskog izvještaja o pregledu.

To piše u rješenju, u koje su “Vijesti”i imale uvid, a koje je donio sudija Bulatović na glavnoj raspravi, čiji je nastavak zakazao za 9. novembar.

Džaković tužbom pred Osnovnom sudom u Kotoru traži dvije hiljade eura od sugrađanina Vladimira Dimića, za koga tvrdi da mu je prije tri godine, uzvikujući neprimjerene uvrede ispred zgrade Skupštine opštine povrijedio ugled, čast i dostojanstvo.

Džaković je na glavnom ročištu pred sudijom Bulatović ponovio da su 29. i 30. maja 2020. održane sjednice Skupštine opštine Budva pod šatorom.

“Toga dana ispred šatora iza metalne ograde koja je bila postavljena pred ulaz ja sam bio na ulazu u šator, a Dimić je sa još nekoliko osoba u neposrednoj blizini sa druge strane ograde. Vrijeđanje od strane Dimića bilo je toga dana sve vrijeme i ovo je samo jedan segment cijelog tog događaja. I on je meni više puta uputio riječi “mrš bre, mrš iz Budve, ćuti p… jedna, ćuti, j…. u usta itd. Nakon toga ja sam išao kod doktora dr Nevenke Duletić, neuropsihijatra i ona mi je prepisala terapiju, a to je bilo u Domu zdravlja”, ispričao je Džaković pred sudijom.

Džaković je kazao da od tada do danas trpi posljedice linča. On je ispričao da se tog dana na sjednici pod šatorom trebalo izglasati nepovjerenje predsjednika Skupštine opštine Krsta Radovića i predsjednika Opštine Marka Carevića.

“Dimić je želio da promijenim mišljenje koje sam najavio u potpisu zahtjeva za najavljivanje tih sjednica, odnosno da ne glasam za smjene predsjednika SO i predsjednika Opštine. Osjećao sam strah, uvrijeđenost, zabrinutost za svoj život i za svoju porodicu, a to dokazuje i procjena Centra bezbjednosti koji mi je dao tromjesečno obezbjeđenje, a sve u okvirima njihovih procjena. Moja familija i ja smo to doživjeli psovku “mrš iz Budve” kao poziv da treba da se iselimo iz Budve. Govorio mi je razne pogrdne riječi, da sam “g….”, ali želim da naglasim da je bio jako blizu mene sa još trojicom huligana. Obavljao sam funkciju odbornika SO Budva, a Ustavom i zakonom o izboru odbornika i poslanika je zagarantovano da svaki odbornik ili poslanik glasa u skladu sa svojim uvjerenjem, da niko nema pravo da ga poziva na odgovornost. Nemam izvještaj od doktora to nijesam tražio, a terapiju mi je dala dr Duletić. Nisam išao odmah kod doktora nego malo kasnije. Dimić i ja nijesmo bili u direktnom kontaktu nakon toga, ali sam imao uvrede sa ulice i iz automobila”, ispričao je Džaković u sudu.

Dimić nije prisustvovao raspravi zbog zdravstvenih problema, a sudija Bulatović naložio je pravnom zastupniku da obezbijedi Dimićevo prisustvo uz upozorenje, da će sud ako se isti ne pristupi opozvati rješenje o njegovom saslušanju”.

Incident se dogodio 29. maja za vrijeme turbulentnih političkih dešavanja, kada je Džaković, koga je Pokret za promjene isključio iz partije, a on zadržao odbornički mandat, odlučio da podrži tadašnju Crnogorsku i DPS i time im omogući da imaju skupštinsku većinu, te izvrše smjenu gradske uprave iz redova DF i Demokrata. Takav postupak Džakovića od DF i Demokrata ocijenjen je političkom korupcijom i mijenjanjem izborne volje građana. Na travnatoj površini ispred Opštine montiran je veliki šator, jer su na snazi bile zdravstvene mjere zbog pandemije koronavirusa, prenose Vijesti.

Okupljeni građani, uglavnom pristalice tadašnjeg Demokratskog fronta verbalno su napadale Džakovića i odbornike tadašnje skupštinske većine, koje je štitio kordon policije i sprečavao da dođe do fizičkih obračuna. Na dnevnom redu tkz. “šatorske sjednice” bila su razrješenja tadašnjih čelnika Opštine i Skupštine opštine.

Smjena se dogodila tek desetak dana kasnije, tačnije 11. juna, na skupštinskoj sjednici koja je održana u konferencijskoj sali Turističkog naselja “Slovenska plaža”. Nakon toga uslijedili su dvoipomjesečni protesti, da bi na avgustovskim izborima 2020. DF i Demokrate osvojile apsolutnu većinu.

Dimić je, inače, poznat crnogorskoj javnosti kada je krajem prošle godine uhapšen zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru, nakon što je na internetu objavljen video-snimak sa kružnog toka na ulasku u Cetinje. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama Dimić je urinirao po autobuskom stajalištu i vrijeđao Cetinje i Cetinjane.

Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1.900 eura, uslovna je osuđen u trajanju od 60 dana zatvora sa rokom provjere od godinu dana, javno izvinjenje i javno objavljivanje odluke u štampanim medijima o trošku okrivljenog. On je uputio potom javno izvinjenje.