Incident u Beogradu nakon fudbalske utakmice između Srbije i Crne Gore. Janković bio u društvu reprezentativca Marušića i njegove porodice.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Fudbalski menadžer Uroš Janković pretučen je prije dvije noći u Beogradu, a zbog napada na njega uhapšeni su Nikša i Kostadin Terzić, sinovi Zvezdana Terzića. Uhapšen je i L.K. vlasnik beogradskog kluba "Nana", koji se skupa sa Terzićima i svojim obezbjeđenjem, tukao Jankovića, kazao je Vijestima taj fudbalski menadžer.

Janković je Vijestima rekao da je napadnut nedugo nakon fudbalske utakmice između Srbije i Crne Gore, dok je izlazio iz restorana sa crmogorskim reprezentativcem Adamom Marušićem i njegovom porodicom.

Kazao je i da je Kostadin Terzić uperio pištolj u Marušića, kao i da su napadači povrdijedili majku tog fudbalera.

Janković je ispričao da je napad ličio na teroristički, da su im Terzići i njihova ekipa prepriječili put automobilima, udarili u njihovo vozilo, a potom ga udarali pištoljem i palicama.

Tvrdi i da je to bio pokušaj ubistva.

"Nakon što su džipom, dolazeći iz suprotnog smjera, udarili u automobil u kom je bio moj vozač, napali su mene, Marušića, njegovu suprugu i majku. Mene su udarili pištoljem u sljepoočnicu, a sinovi Zvezdana Terzića i vlasnik 'Nane' uz pomoć više napadača su me bjesomučno udarali pištoljima po glavi i vitalnim djelovima tijela. Prelomljena mi je jagodična kost i lijeva noga. Prebačen sam u Klinički centar gdje sam i operisan", rekao je Janković.

On je objasnio da su ih Terzići i ekipa napali ispred restorana "Sport", na Autokomandi.

"Opkoljeni smo sa više automobila. Moj vozač je pokušao da napusti mjesto, tada ga je iz suprotnog smjera udario automobil. Nisam uspio ni da uđem u vozilo, napadnut sam sa leđa. U jednom trenutku sam izgubio svijest, a oni su nastavili da me udaraju..."

Taj fudbalski menadžer kaže da je prije nešto više od godinu imao sukob za Zvezdanom Terzićem, koji je, kako tvrdi, pokušao da ga reketira, prenose Vijesti.

"Nisam mu dozvolio da me reketira i on nije mogao da pređe preko toga. Prije godinu i po i on je pokušao da uradi isto ovo, ali bezuspješno. Od tada traje moj problem sa njim i njegovom porodicom, tačnije, od tada traje progon. Na više mjesta su mi spremali sačekuše", kazao je on.

Dodao je da su sa Terzićima i njihovim prijateljem, vlasnikom 'Nane' bili momci iz obezbjeđenja tog kluba.

"Njih trojica se jasno vide na snimcima, odnosno, jasno se vidi da me Terzići i on udaraju pištoljima. Mučki, s leđa. Vidi se i da Kostadin Terzić repetira pištolj i poteže u pravcu glave i grudi Marušića, kako bi ga spriječio da mi pomogne dok su me brutalno tukli. Njegovu majku, ženu od šezdesetak godina su gurnuli i povrijeđena je", kazao je on.

Oslobođen optružbi za pranje novca

On ističe da je u karijeri napravio više od 250 transfera, ali da ne praktikuje medijske nastupe, pa da zog toga i nije do sada komentarisao epilog krivične prijave podnijete zbog njega prije pet godina zbog pranja novca.

Objasnio je da je taj postupak obustavljen postupak koji je ranije voďen protiv njega, jer je utvrđeno da nije kriv, prenose Vijesti.

"Protiv mene se u Belgiji vodio postupak, zbog kog sam uhapšen 10. oktobra 2018. godine, a Srbija me oslobodila 19. septembra 2019. godine usled nepostojanja osnova sumnje protiv mene. Nakon toga se kompletna priča sa Belgijom završila, oni nikada nisu podigli optužnicu protiv mene iz razloga što nikada nisam počinio nijedno krivično djelo. To potvrđuje više sudskih rješenja koja se odnose na taj postupak. Dakle, netačno je da sam sa bilo kojim tužilaštvom sklopio bilo kakav sporazum. U tom postupku sam bio okrivljeni, a sada sam oštećen, jer mi je nanijeta višemilionska šteta", kazao je.