Tužilački savjet zasjeda danas u Podgorici, a najavljena je rasprava o predmetima koje su tužilački organi formirali povodom navodnih neregularnosti na predsjedničkim izborima ove godine, statusu maloljetnika osuđenog za ubistvo starice u glavnom gradu i nelegalnoj eksploataciji šljunka.

Eksploatacija šljunka bila je sedma tačka.

Član TS Stevo Muk rekao je da da do kraja godine treba da vidjeti šta je po ovom pitanju urađeno.

“U društvu je bila rasprava o tim aktivnostima i zahtjevi su bili ka tužilaštvu i mi ćemo tu stvar pratiti s obzirom na posljedice koje eksploatacija šljunka ima na životnu sredinu. To je moj predlog”, kaže Muk.

Svi su podržali zaključak i konstatuju da će se do 1. decembra o ovoj temi opet raspravljati.

Kada je u pitanju predmet šverca potpisa podrške predsjedničkim kandidatima, član TS Siniša Gazivoda kaže da je 1.100 ljudi obavijestilo tužilaštvo od 2018. godine, i dali su izjave ali se ništa nije dogodilo.

“Nema nikakvih rezultata…Sve je to zastarjelo i tu nema informacija da je neko saslušan od podnosilaca kandidature ili bilo ko drugi. Sada se pravi drugi pristup pa su bar saslušani Jovan Radulović, a i Draginja Vuksanovć Stanković i tu postoji mali pomak. Nastupila je zastarjelost krivičnih prijava od 2018. godine. Nije bilo dobrog odgovora tužilaštva i zato su ohrabreni neki kandidati da krivotvore potpise, a ljudi su obeshrabreni jer znaju da niko ne radi ništa da im pomogne”, rekao je Gazivoda.

On je naveo da im se krajem septembra obratio šef podgoričkog tužilaštva (Duško Milanović.prim.at) povodom drugih okolnosti i informiše da su predmeti stvorili problem, jer neki nijesu nikome dodijeljeni od 2016. godine dosad i bili su smješteni u arhivi.

“On nam, znači, kaže da je za šest godina stojalo to u arhivi i nijedan tužilac tu nije ništa radio. Nije prekinuo ni zastaru. I sad mi ne znamo što je u tim predmetima, ne znamo ni koji su predmeti u pitanju, a to su KTN predmeti i to je frapantno”, kazao je Gazivoda, javlja CdM.

Vezano za potpise podrške jednom kandidatu, kaže, bilo je postupanju tužilaca jer su ipak prikupili obavještenja od građana i tu nije nastupila zastara.

“Pošto smo ovako saznali za KTN predmete i mi ne znamo koji su sve predmeti protiv nepoznatih počinilaca, je li ih trebalo riješiti, je li trebalo prekinuti zastaru, stoga predlažem da donesemo zaključak kojim ćemo tražiti od osnovnih tužilaštava do 31. januara sledeće godine da nam kažu šta su uradili i o broju optužnih akata koji su predati sudu. I u toku od 60 dana da nam dostave šta su uradili svi u osnovnim tužilaštvima. Ukoliko predmet stoji u podrumu i niko nije zadužen za njega, tu će se teško što otkriti”, kazao je Gazivoda.

Završen je intervju sa Farukom Resulbegovićem, koji je trenutno jedini državni tužilac u Ulcinju. Nakon toga je data kraća pauza.

Resublegović smatra da je tužilaštvo najsvjetlija tačka u našem društvu, te da tužioci zaslužuju veću pažnju i podršku.

“Znajući naš mentalitet nije lako raditi ovaj posao u Crnoj Gori. Svi gledaju da se ne zamjere, nemoguću misiju sprovodimo”, rekao je Resulbegović, prenosi CdM.

Kaže da ne traže plate koje imaju tužioci u Danskoj ali traže dostojanstvo.

“Ono mora biti izraženo i kroz naša primanja”, rekao je Resulbegović.

On smatra da u tužilaštvu imamo kvalitetan kadar.

“Ali ono što sam primijetio, kad su i mene ocjenjivali to je detaljna kontrola i nekad se pitam zašto se toliko kontrolišemo. Svaka naša odluka je podložna kontroli, kroz pritužbu. Imamo sudsku kontrolu i mehanizmi zaštite su rigorozni”, tvrdi Resulbegović.

Jedna od tačaka je i intervju sa kandidatom za rukovodioca tužilaštva u Ulcinju.