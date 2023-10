Majka tvrdi da nije tukao i povređivao drugu djecu, već je “drugarici rekao da je ružna, pišu Vijesti.

Majka tvrdi da nije tukao i povređivao drugu djecu, već je “drugarici rekao da je ružna, nastavnici da je vještica i slično”, te da to piše i u rješenju o izricanju vaspitne mjere. Ona kaže da su upravo oni, kao roditelji tražili premještaj u drugu školu i to prije nego što je to OŠ “Oktoih” tražila