Budvanin Vlado Papan podnio krivičnu prijavu protiv članova Moto-kluba "Familija" iz Podgorice zbog događaja na putu Mojkovac - Kolašin - Podgorica. Motoristi pak tvrde da je bahatim ponašanjem u saobraćaju ugrozio živote učesnika humanitarne kolone i optužuju ga za iznudu i lažno prijavljivanje, a najavljuju i kontra prijavu

Kolašinska policija utvrđuje da li su pripadnici Moto-kluba “Familija” iz Podgorice na putu Mojkovac - Kolašin fizički napali Budvanina Vlada Papana (32), osobu sa invaliditetom, koji je podnio krivičnu prijavu tvrdeći da je udaren pesnicom, ali i da su ga motoristi opkolili i šutirali auto dok je bio u njemu.

S druge strane, bajkeri odbacuju optužbe, navodeći da je Papan bahatim ponašenjem u saobraćaju ugrozio živote učesnika humanitarne kolone, te ga optužuju za iznudu i lažno prijavljivanje i najavljuju podnošenje krivične prijave

Papan u prijavi podnesenoj 4. septembra navodi da se incident dogodio dan ranije, kada se upravljajući automobilom “golf 5” iz Beograda vraćao kući u Buljaricu.

“Na mjestu suvozača je bila moja sestra od tetke M. S. Dolaskom na jednu pravinu dok smo išli iz Mojkovca ka Kolašinu, moguće da je bilo Trebaljevo, bilo je oko 16 časova, sustigao sam kolonu motociklista, njih oko 40-ak. Na začelju kolone bio je džip, crne boje, i jedan kombi. Kolona se kretala oko 30 do 40 kilometara na sat dijelom puta gdje je ograničenje brzine oko 60 ili 80 km/h. Tada sam pokušao da preteknem kolonu na dijelu puta gdje je to dozvoljeno, kada me u tom momentu sprečava jedan motociklista koji zauzima lijevu kolovoznu traku. Ja se tada vraćam u svoju kolovoznu traku”, naveo je Papan u prijavi u koju su “Vijesti” imale uvid, podnesenoj budvanskoj policiji, a potom proslijeđenoj kolegama u Kolašinu.

On navodi da je potom pokušao i drugi put da pretekne kolonu, ali da ga je u tome spriječio džip, koji je, kako tvrdi, zauzeo lijevu kolovoznu traku.

“Na dijelu puta gdje je to dozvoljeno krećem da pretičem kolonu, ali me tada u tome sprečava kombi bijele boje, koji prelazi u lijevu kolovoznu traku, čime je ugrozio život moje sestre i mene. Nastavljam s preticanjem na način što se automobilom približavam lijevoj ivici kolovoza, ali me kombi i dalje ometa, tako što mi dolazi sa desne bočne strane. Ja svojim vozilom lijevim točkovima izlazim sa kolovoza i uspijevam da preteknem nekoliko vozila. Kako sam nastavio kretanje, tako mi je sve veći broj osoba koje su upravljale motociklima pokazivalo srednji prst i sviralo”, ispričao je policiji Papan, prenose Vijesti.

Dolaskom na most za skretanje za priključni put prema auto-putu, u mjestu Mateševo, kako je naveo u prijavi, više motocikala, njih oko 15-ak, usporava kretanje ispred njegovog vozila i na taj način ga zaustavljaju.

“Iz svoga vozila sam ih pitao zašto me ugrožavaju na putu, te da sam invalid. U tom trenutku iz zaustavljenog kombija izlazi vozač i prilazi do vrata moga vozila i kaže: ‘Kretenu, ti nijesi normalan’. Ja sam mu rekao da sam invalid i da žurim da dođem kući jer imam zdravstvenih problema. Nekoliko motorista mi tada upućuje uvredljive riječi i više njih prilazi do mog automobila, gdje me jedan od njih kroz otvoreni prozor, dok sam sjedio za volanom, udara rukom u glavu. Nekoliko motociklista otvara vrata ‘golfa’, ali ja uspijevam da ih zatvorim i zaključam se, kada oni počinju da udaraju rukama u vrata vozila, krov i poklopac motora. Nakon toga svi nastavljaju kretanje ka auto-putu, ali negdje bilzu Mateševa pitao sam jednog motociklistu zbog čega su me napali, a on mi je odgovorio da slavim današnji dan. Dolaskom u Mateševo ponovo mi nekoliko motociklista pokazuje srednji prst, nakon čega kolona odlazi u pravcu Andrijevice”, naveo je Papan.

On je dostavio i službenu zabilješku sačinjenu u policiji kojom su konstatovana oštećenja na vozilu. Kako se navodi, oštećeni su prednji i zadnji lijevi blatobrani u vidu manjeg kružnog ulubljenja, dok je prag ispod vozačevih vrata oštećen.

Iz Moto kluba “Familija” tvrde da su navodi Papana apsolutna neistina, sročeni u namjeri da izvrši protivzakonitu novčanu iznudu, što je i bezuspješno pokušao.

“Sve nakon što je bahatim ponašanjem u saobraćaju ugrozio živote učesnika organizovane kolone na humanitarnom zadatku. Činjenica da se radi o licu s invaliditetom, zbog čega iskreno s njim saosjećamo, ne može, niti smije biti alibi za bahato, nečovječno i protivzakonito ponašanje kojem svjedočimo”, navode iz kluba za Vijesti.

Iz Moto-kluba “Familija”, kako ističu, vodeći računa o svojoj nikada i ničim ukaljanoj reputaciji, kao i o osobama s invaliditetom kao posebno osjetljivoj i ranjivoj grupi, navode da Papan pripadnost toj grupi želi da zloupotrijebi radi iznude.

"Čvrsto obećavamo da nakon što se te činjenice utvrde, gospodin neće moći da zaobiđe krivičnu prijavu za krivično djelo lažnog prijavljivanja i krivično djelo iznude, upravo da bismo kao društveno odgovorna organizacija zaštitili sve od ovakvih malicioznih i bahatih ljudi", poručili su iz kluba i dodali da neće dalje učestvovati u medijskim polemikama, već će prepustiti nadležnim da utvrde sve relevantne činjenice u vezi sa slučajem